Κόκκινο φανάρι για τους πεζούς: Ποιο είναι το πρόστιμο για όσους το παραβιάζουν;

Πολλοί χρήστες του οδικού δικτύου αγνοούν ότι και οι πεζοί μπορούν να λάβουν πρόστιμο.

Στις ελληνικές πόλεις, το κόκκινο φανάρι για τους πεζούς αντιμετωπίζεται συχνά ως… σύσταση. Πολλοί πεζοί ρίχνουν ένα γρήγορο βλέμμα δεξιά και αριστερά, και εάν δεν δουν κάποιο αυτοκίνητο κοντά, τότε προχωρούν ακόμη κι αν το φανάρι για τους πεζούς είναι κόκκινο. Όμως, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν συμμερίζεται αυτή τη χαλαρή προσέγγιση.

Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Ο ΚΟΚ είναι σαφής: οι πεζοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τη φωτεινή σηματοδότηση που τους αφορά. Όταν το φανάρι δείχνει κόκκινο, η διέλευση απαγορεύεται, ανεξαρτήτως αν ο δρόμος φαίνεται άδειος ή αν κάποιος πεζός θεωρήσει ότι προλαβαίνει να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΚΟΚ, οι πεζοί πρέπει να συμμορφώνονται με τις ενδείξεις των ειδικών για τους ίδιους φωτεινών σηματοδοτών ως ακολούθως, εκτός εάν η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται από τροχονόμους κατά διαφορετικό τρόπο.

α) σταθερό πράσινο φως με σύμβολο ατόμου που βαδίζει:

Οι πεζοί μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα.

β) σταθερό ερυθρό φως με σύμβολο ατόμου σε στάση:

Οι πεζοί απαγορεύεται να διασχίσουν το οδόστρωμα.

γ) πράσινο φως, το οποίο αναβοσβήνει με σύμβολο ατόμου που βαδίζει:

Οι πεζοί μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα, με ιδιαίτερη προσοχή.

Ποιο είναι το πρόστιμο

Αν διαπιστωθεί από την Τροχαία ότι κάποιος πεζός δεν συμμορφώνεται με τις ενδείξεις του φωτεινού σηματοδότη, τότε, όπως αναφέρει η παράγραφος 3 του άρθρου 11, πρέπει να του επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους 30 ευρώ. Πρόκειται για χρηματική κύρωση που βεβαιώνεται επιτόπου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με άλλες πιο ” συνηθισμένες” τροχονομικές παραβάσεις.

Σημαντική σημείωση

Στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπεται ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά του πεζού σε περίπτωση που αυτός ξεκινήσει να διασχίζει το οδόστρωμα, ενώ το φανάρι για τους πεζόυς δείχνει πράσινο και, ενώ βρίσκεται επί του οδοστρώματος, το φως του σηματοδότει γίνει κόκκινο. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, ο πεζός δικαιούται να συνεχίσει την πορεία του προς την απέναντι πλευρά και δεν του επιβάλλεται κάποιο πρόστιμο.