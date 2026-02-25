Τι σημαίνει αυτό το λαμπάκι – Γιατί δεν πρέπει να το αμελείς

Το συγκεκριμένο λαμπάκι είναι ίσως μία από τις πιο συχνές προειδοποιητικές λυχνίες που μπορεί να δει κάποιος οδηγός να ανάβουν στον πίνακα οργάνων.

Ο πίνακας οργάνων δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην ένδειξη ταχύτητας και στροφών κινητήρα. Αποτελεί ένα «κέντρο ελέγχου» που ενημερώνει άμεσα τον οδηγό για την κατάσταση του οχήματος και τον προειδοποιεί έγκαιρα για πιθανά προβλήματα.

Ανάμεσα στις λιγότερο κατανοητές, αλλά ιδιαίτερα σημαντικές ενδείξεις, βρίσκεται το λαμπάκι του Συστήματος Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS), το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια, την οικονομία καυσίμου και τη σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου.

Τι κάνει το σύστημα TPMS

Όταν ανάψει η συγκεκριμένη προειδοποιητική λυχνία, σημαίνει ότι τουλάχιστον ένα από τα ελαστικά έχει πίεση εκτός των ορίων που ορίζει ο κατασκευαστής, είτε υψηλότερη είτε, συνηθέστερα, χαμηλότερη.

Το σύστημα TPMS (Tire Pressure Monitoring System) χρησιμοποιεί αισθητήρες τοποθετημένους μέσα στους τροχούς, οι οποίοι μετρούν συνεχώς την πίεση και αποστέλλουν τα δεδομένα στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU) του οχήματος. Αν εντοπιστεί απόκλιση από τις προβλεπόμενες τιμές, ενεργοποιείται αυτόματα η σχετική ένδειξη στον πίνακα οργάνων.

Γιατί τα ελαστικά πρέπει να έχουν σωστή πίεση

Η σωστή πίεση στα ελαστικά είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Εφόσον τα ελαστικά έχουν υπερβολική πίεση, τότε μειώνεται η πρόσφυση που παρέχουν, φθείρονται πιο γρήγορα και δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος, μεταφέροντας περισσότερο φορτίο στην ανάρτηση του οχήματος.

Αντίθετα, όταν το ελαστικό έχει μικρότερη πίεση (η πιο συχνή περίπτωση), τότε θερμαίνονται περισσότερο, κάτι που οδηγεί σε μεγαλύτερη φθορά και υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός

Όταν ο οδηγός δει τη λυχνία αυτή αναμμένη, πρέπει να επισκεφτεί ένα πρατήριο και να ελέγξει την πίεση των ελαστικών με ένα μανόμετρο και στη συνέχεια να προσθέσει ή να αφαιρέσει τον αέρα που απαιτείται, ώστε η πίεση να εναρμονίζεται με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (τα όρια είναι γραμμένα στο πλαίσιο της πόρτας του οδηγού ή στο βιβλίο οδηγιών).

Στα περισσότερα αυτοκίνητα, η λυχνία θα παραμείνει αναμμένη, ακόμη και αν η πίεση των ελαστικών έχει διορθωθεί. Αυτό συμβαίνει γιατί πρέπει να γίνει επαναφορά στο σύστημα ελέγχου, η οποία είναι μια εύκολη διαδικασία, αρκεί ο οδηγός να πραγματοποιήσει τα απαραίτητα βήματα που θα βρει μέσα στο βιβλίο οδηγιών.

Αν η ένδειξη TPMS ανάβει και στη συνέχεια σβήνει χωρίς παρέμβαση, πιθανότατα η πίεση βρίσκεται κοντά στο κατώτατο όριο και επηρεάζεται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η πίεση των ελαστικών μειώνεται όταν πέφτει η θερμοκρασία (π.χ. τη νύχτα) και αυξάνεται όταν ζεσταίνεται ο αέρας ή όταν το όχημα κινείται. Έτσι, δεν είναι ασυνήθιστο η λυχνία να εμφανίζεται τις κρύες ώρες και να σβήνει αργότερα μέσα στην ημέρα.

Απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος

Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως το σύστημα παρακολούθησης των ελαστικών δεν πρέπει να αντικαθιστά τον τακτικό έλεγχο για την πίεση των ελαστικών. Άλλωστε, το σύστημα μπορεί να είναι ρυθμισμένο, ώστε να ανάβει όταν η πίεση έχει πέσει πολύ χαμηλότερα ή μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιο σφάλμα, με συνέπεια να μην μπορεί να πραγματοποιήσει σωστό έλεγχο.