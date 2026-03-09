Λίγοι γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ των δύο πινακίδων -Τι σημαίνουν

Αμφότερες ανήκουν στις προειδοποιητικές πινακίδες, όμως έχουν πολύ διαφορετικό νόημα και απευθύνονται σε κίνδυνο διαφορετικού τύπου.

Στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου έχουν ως στόχο να προειδοποιούν έγκαιρα τους οδηγούς για συνθήκες του δρόμου που απαιτούν αυξημένη προσοχή. Παρότι πολλές πινακίδες μοιάζουν μεταξύ τους, υπάρχουν λεπτές αλλά ουσιαστικές διαφορές στη σημασία τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι πινακίδες Κ-9 και Κ-10, οι οποίες συχνά προκαλούν σύγχυση στους οδηγούς.

Τι σημαίνει η πινακίδα K-9

Η πινακίδα Κ-9 σημαίνει «επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκους κλπ». Τοποθετείται σε σημεία όπου ο δρόμος βρίσκεται σε κακή κατάσταση, με λακκούβες, φθορές, ανωμαλίες στην επιφάνεια ή γενικά κακή ποιότητα κατασκευής.

Η ύπαρξή της αποτελεί προειδοποίηση προς τον οδηγό ότι το οδόστρωμα ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα του οχήματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται μείωση ταχύτητας, αποφυγή απότομων ελιγμών και αυξημένη προσοχή, ειδικά για δίκυκλα ή οχήματα με μικρή απόσταση από το έδαφος.

Τι σημαίνει η πινακίδα Κ-10

Η πινακίδα Κ-10, από την άλλη, προειδοποιεί για «επικίνδυνο υπερυψωμένο οδόστρωμα ή απότομη κυρτή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού». Αυτό σημαίνει ότι το οδόστρωμα παρουσιάζει ανύψωση ή έντονη γεωμετρική μεταβολή, η οποία μπορεί να επηρεάσει την πρόσφυση των ελαστικών και τη σταθερότητα του οχήματος, ιδιαίτερα σε υψηλές ταχύτητες. Σε τέτοια σημεία οι οδηγοί πρέπει να μειώνουν έγκαιρα ταχύτητα και να προσεγγίζουν προσεχτικά το σημείο.

Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο πινακίδων έγκειται στο είδος του κινδύνου που επισημαίνουν. Η Κ-9 αφορά κυρίως την κακή κατάσταση του οδοστρώματος, ενώ η Κ-10 σχετίζεται με τη γεωμετρική διαμόρφωση του οδοστρώματος και τις αλλαγές στην υψομετρική του κλίση. Παρότι και οι δύο απαιτούν αυξημένη προσοχή, απευθύνονται σε διαφορετικούς κινδύνους.

Υπάρχει πρόστιμο;

Επειδή τόσο η πινακίδα K-9 όσο και η K-10 ανήκουν στις προειδοποιητικές πινακίδες, ο Κωδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν προβλέπει κάποιο πρόστιμο.