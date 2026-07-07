Δεν φταίει το μαύρο χρώμα: Ο πραγματικός λόγος που η καμπίνα «βράζει» στον ήλιο

Μεγάλη έρευνα δείχνει ότι το χρώμα επηρεάζει ελάχιστα τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται στην καμπίνα του οχήματος, όταν αυτό είναι σταθμευμένο κάτω από τον ήλιο τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι ελληνικοί καλοκαιρινοί μήνες είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και τον καυτό ήλιο, συνθήκες που μετατρέπουν την είσοδο σε ένα αυτοκίνητο σκούρου χρώματος μετά από μερικές ώρες στάθμευσης σε μια πραγματικά ανυπόφορη εμπειρία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναβιώνει μόνιμα το ερώτημα σχετικά με το εάν η επιλογή ενός αυτοκινήτου σε άσπρο χρώμα θα έκανε την κατάσταση πιο βιώσιμη. Τι λένε όπως οι έρευνες;

Λευκό ή μαύρο χρώμα; Μικρή η διαφορά

Η πιο αξιόπιστη μελέτη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα διεξήχθη από το Τμήμα Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών Ενέργειας του Εθνικού Εργαστηρίου Lawrence Berkeley των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ερευνητές τοποθέτησαν δύο ίδια οχήματα, ένα λευκό και ένα μαύρο, κάτω από τον ήλιο για μία ώρα και κατέγραψαν με ακρίβεια τις θερμοκρασίες σε δεκάδες σημεία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν μια τεράστια απόκλιση στην επιφάνεια του αμαξώματος. Συγκεκριμένα, η οροφή του μαύρου οχήματος άγγιξε τους 70°C με 75°C, όταν σε αυτή του άσπρου οχήματος, η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 55°C.

Ωστόσο, η έρευνα του αμερικανικού εργαστηρίου —το οποίο επιβεβαιώθηκε και από την ADAC, είναι ότι αυτή η χαοτική διαφορά στην εξωτερική επιφάνεια του αυτοκινήτων δεν μεταφέρεται στο εσωτερικό. Η ADAC, σε δικό της πείραμα, διαπίστωσε ότι μέσα στα πρώτα 20 με 30 λεπτά η καμπίνα του μαύρου αυτοκινήτου θερμαίνεται πράγματι με πολύ ταχύτερο ρυθμό.

Παρόλα αυτά, μετά από μιάμισι με δύο ώρες συνεχούς έκθεσης στον ήλιο, η διαφορά στη θερμοκρασία μέσα στην καμπίνα σταθεροποιείται στους 3°C με 5°C. Αν, για παράδειγμα, στο λευκό αυτοκίνητο η θερμοκρασία φτάσει τους 55°C, στο μαύρο θα φτάσει κοντά στους 59°C.

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Γιατί γίνεται «φούρνος» η καμπίνα

Ο λόγος που η απόκλιση είναι τόσο μικρή εντοπίζεται στο λεγόμενο «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, οι ηλιακές ακτίνες περνούν μέσα από το παρμπρίζ και τα παράθυρα, εγκλωβίζονται μέσα στο αυτοκίνητο και θερμαίνουν τα υλικά της καμπίνας, όπως το ταμπλό και τα καθίσματα.

Η θερμοκρασία στο ταμπλό, ειδικά εάν είναι σκουρόχρωμο, μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τους 75°C με 80°C, εξουδετερώνοντας σε μεγάλο βαθμό το πλεονέκτημα του λευκού χρώματος του αμαξώματος.

Επομένως, πρέπει οι Έλληνες να προτιμούν αυτοκίνητα με «ανοιχτά» χρώματα; Η απάντηση είναι «ναι» αλλά επειδή αυτά τα χρώματα έχουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Η μελέτη του Εργαστηρίου Lawrence Berkeley απέδειξε ότι, επειδή η καμπίνα του λευκού αυτοκινήτου διατηρείται ελαφρώς πιο δροσερή, το σύστημα κλιματισμού απαιτεί περίπου 13% λιγότερη ενέργεια για να φέρει στην καμπίνα σε πιο κατάλληλη θερμοκρασία.