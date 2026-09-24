Με πόσα χιλιόμετρα επιτρέπεται να οδηγείς μέσα στην πόλη

Είναι εντελώς διαφορετικό να οδηγεί κάποις σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας με προστατευτικές μπάρες, τρία ή και τέσσερα ρεύματα ταχύτητας και άλλο να οδηγεί μέσα στον αστικό ιστό.

Η υπερβολική ταχύτητα θεωρείται ευρέως ως ο νούμερο ένα κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Η έννοια όμως της υπερβολικής ταχύτητας δεν έχει να κάνει μόνο με τα χιλιόμετρα που κινείται ένας οδηγός αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κυκλοφορεί.

Για παράδειγμα, είναι εντελώς διαφορετικό να οδηγεί κάποις σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας με προστατευτικές μπάρες, τρία ή και τέσσερα ρεύματα ταχύτητας και άλλο να οδηγεί μέσα στον αστικό ιστό.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην οδήγηση μέσα στην πόλη, καθώς τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας είναι πολύ μικρότερα από αυτά στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

Ακόμα όμως και μέσα στην πόλη, τα όρια ταχύτητας κατατάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Το βασικό και τις εξαιρέσεις.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας μέσα στις κατοικημένες περιοχές ανέρχεται στα 30 χιλιόμετρα την ώρα με σκοπό την προστασία των πιο ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, όπως οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών.

Οι εξαιρέσεις

Παρόλα αυτά, ο ΚΟΚ προβλέπει κάποιες εξαιρέσεις για τις πιο κεντρικές αρτηρίες των πόλεων.

Το όριο ταχύτητας διαμορφώνεται στα 50 χιλιόμετρα την ώρα στις εξής δύο περιπτώσεις:

Σε μονόδρομους που διαθέτουν τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας με κατά μήκος διαγραμμίσεις.

Σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με τουλάχιστον δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και σε οδούς διπλής κατεύθυνσης που διαθέτουν διαχωριστική νησίδα.

Όλα τα παραπάνω τηρούνται με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη οδική σήμανση που οριοθετεί διαφορετικό όριο ταχύτητας.

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα για όσους παραβιάζουν τα όρια είναι αρκετά τσουχτερά και διαβαθμίζονται ανάλογα με τη χιλιομετρική υπέρβαση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παράβαση τιμωρείται και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Συγκεκριμένα:

Υπέρβαση έως 20 χλμ./ώρα: Διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ

Διοικητικό πρόστιμο Υπέρβαση πάνω από 20 έως 30 χλμ./ώρα: Διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες

Διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες Υπέρβαση πάνω από 30 χλμ./ώρα: Διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 1 μήνα

Διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 1 μήνα Υπέρβαση πάνω από 50 χλμ./ώρα: Διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 2 μήνες

Στο ακραίο -αλλά όχι απίθανο- σενάριο της οδήγησης με 200 χλμ/ώρα και άνω, το πρόστιμο ανέρχεται στα 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος.