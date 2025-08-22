Με τι ταχύτητα πρέπει να ταξιδεύω στην Εθνική Οδό για να «καίω» λιγότερη βενζίνη;

Όταν προτεραιότητα για τον οδηγό είναι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, τότε ίσως χρειαστεί να φτάσει λίγο αργότερα στον προορισμό του.

Σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται οι τιμές των καυσίμων, καθιστώντας κοστοβόρες τις μετακινήσεις των οδηγών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την Πέμπτη 21 Αυγούστου η μέση τιμή της απλής βενζίνης ήταν 1,743 ευρώ/λίτρο, όταν ακριβώς πριν από 5 χρόνια, ο ανεφοδιασμός στα πρατήρια κόστιζε 1,433 ευρώ/λίτρο.

Με το κόστος μετακίνησης να παραμένει υψηλό, οι οδηγοί συνεχίζουν να αναζητούν εναγωνίως τρόπους προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου. Τέτοιου είδους εξισώσεις καλούνται να λύσουν και όσοι επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές διακοπές τους, ταξιδεύοντας στην Εθνική Οδό.

Αναμφίβολα, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η σωστή πίεση των ελαστικών, η αποφυγή των απότομων επιταχύνσεων/επιβραδύνσεων και η διατήρηση μιας σταθερής ταχύτητας. Ποια είναι, όμως, η ιδανική ταχύτητα για να παραταθεί η επίσκεψη στο πρατήριο υγρών καυσίμων;

Σύμφωνα με μελέτες, όσοι θέλουν να φτάσουν στον προορισμό τους με τη μικρότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση, τότε πρέπει να… συμφιλιωθούν με μια ταχύτητα της τάξης των 90 χλμ./ώρα. Η αύξηση, μάλιστα, από τα 90 χλμ./ώρα στα 120 χλμ./ώρα, μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση έως και 20%.

Αναμφίβολα, η κίνηση με 90 χλμ./ώρα στην Εθνική Οδό, μπορεί να φαίνεται… Γολγοθάς για τους περισσότερους οδηγούς, πολλώ δε μάλλον όταν οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι της χώρας μπορούν να υποστηρίξουν την απρόσκοπτη κίνηση με 130 χλμ./ώρα.

Σε περίπτωση, ωστόσο, που η χαμηλή κατανάλωση αποτελεί προτεραιότητα, τότε ο οδηγός ίσως χρειαστεί να κάνει κάποιους συμβιβασμούς και φυσικά να μην πιέζει τη «βελόνα» του ταχύμετρου σε ταχύτητες πολύ πάνω από τα 130 χλμ./ώρα, μιας και όσο αυξάνεται η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αντίσταση του αέρα.

Όπως προαναφέραμε, την κατανάλωση καυσίμου επηρεάζουν και άλλοι παράγοντες, όπως η πίεση στα ελαστικά, πόσο φορτωμένο είναι το όχημα, η συχνότητα απότομων επιταχύνσεων/επιβραδύνσεων, αλλά και η χρήση του κλιματισμού, ο οποίος επιβαρύνει την κατανάλωση κατά περίπου 10%.

Χείρα βοηθείας στον οδηγό μπορεί να προσφέρει και το cruise control, μιας και ψεκάζει στον θάλαμο καύσης την ποσότητα καυσίμου που απαιτείται και όχι περισσότερη όπως όταν ελέγχουμε το γκάζι με το πόδι μας.