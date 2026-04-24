Ισχύει ότι ο κινητήρας φθείρεται περισσότερο κάνοντας μικρές διαδρομές;

Οι μικρές καθημερινές μετακινήσεις λίγων λεπτών, αν και μοιάζουν αθώες, αποτελούν μία από τις πιο επιβαρυντικές μορφές χρήσης για το αυτοκίνητο.

Στην αστική καθημερινότητα, το αυτοκίνητο έχει μετατραπεί σε εργαλείο γρήγορων, επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων: από το σπίτι στη δουλειά, στο σχολείο, στο σούπερ μάρκετ ή στο γυμναστήριο. Ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία, δουλεύει για μόλις λίγα λεπτά και σβήνει πριν προλάβει να φτάσει στη σωστή θερμοκρασία.

Επιφανειακά, αυτή η χρήση μοιάζει ήπια. Στην πραγματικότητα, όμως, αποτελεί ένα από τα πιο επιβαρυντικά σενάρια για τη μακροζωία ενός θερμικού κινητήρα.

Τι θεωρείται σύντομη διαδρομή

Σύντομη διαδρομή είναι κάθε μετακίνηση που διαρκεί λίγα λεπτά ή καλύπτει ελάχιστα χιλιόμετρα. Δεν έχει να κάνει μόνο με την απόσταση, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι ο κινητήρας και τα υπόλοιπα μηχανικά μέρη δεν προλαβαίνουν να φτάσουν σε σωστή θερμοκρασία λειτουργίας.

Γιατί πρέπει να αποφεύγεται η «κρύα» λειτουργία

Στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίζεται όταν λειτουργούν κρύοι. Το λιπαντικό είναι πιο παχύρρευστο, η πλήρης λίπανση καθυστερεί και η τριβή μεταξύ των μεταλλικών μερών αυξάνεται. Σε μια μεγαλύτερη διαδρομή, αυτή η κατάσταση διαρκεί ελάχιστα. Όταν όμως οι μετακινήσεις είναι σύντομες, ο κινητήρας λειτουργεί σχεδόν μόνιμα εκτός των ιδανικών θερμοκρασιακών συνθηκών, με άμεσες συνέπειες.

Πετρέλαιο και βενζίνη: διαφορετικά καύσιμα, κοινό πρόβλημα

Στους πετρελαιοκινητήρες, οι σύντομες διαδρομές είναι ιδιαίτερα επιζήμιες και για το φίλτρο σωματιδίων (DPF). Η αναγέννησή του απαιτεί υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες σπάνια επιτυγχάνονται όταν το αυτοκίνητο κινείται μέσα πόλη. Το αποτέλεσμα είναι σταδιακή απόφραξη του φίλτρου.

Στους βενζινοκινητήρες, η παρατεταμένη κρύα λειτουργία ευνοεί τη δημιουργία επικαθίσεων άνθρακα σε βαλβίδες και μπουζί, υποβαθμίζοντας με τον χρόνο την απόδοση, την καύση και την αξιοπιστία του κινητήρα.

Η μπαταρία

Κάθε εκκίνηση του κινητήρα καταναλώνει σημαντική ενέργεια από την μπαταρία. Ο εναλλάκτης χρειάζεται χρόνο για να την αναπληρώσει, χρόνο που οι σύντομες διαδρομές δεν προσφέρουν και συνεπώς, η διάρκεια ζωής της μειώνεται.

Πώς περιορίζονται οι επιπτώσεις

Οι σύντομες διαδρομές δεν μπορούν να αποφευκτούν. Μπορούν όμως να αντισταθμιστούν. Μια προγραμματισμένη, μεγαλύτερη διαδρομή μία ή δύο φορές την εβδομάδα επιτρέπει στον κινητήρα να λειτουργήσει σε κανονικές συνθήκες. Ακόμη και δέκα λεπτά συνεχόμενης οδήγησης μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά στη μακροζωία του.