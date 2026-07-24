Μοιάζουν ίδιες αλλά δεν είναι: Οι 3 πινακίδες που μπερδεύουν 9 στους 10 οδηγούς

Οι πινακίδες Ρ-5, Ρ-6 και K-24 μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, όμως το μήνυμα που γνωστοποιούν είναι πολύ διαφορετικό.

Οι πινακίδες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας λειτουργούν σαν μια κοινή «γλώσσα» στον δρόμο, που επιτρέπει σε οδηγούς, πεζούς και λοιπούς χρήστες να συνεννοούνται άμεσα, χωρίς λόγια. Ο ρόλος τους δεν περιορίζεται μόνο στη ρύθμιση της κυκλοφορίας· συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόληψη κινδύνων, στη διατήρηση της ομαλής ροής κυκλοφορίας και, πάνω απ’ όλα, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Παρά τη σημασία τους, η ερμηνεία τους δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο φαίνεται. Η πληθώρα των σημάτων, σε συνδυασμό με τις έντονες οπτικές ομοιότητες μεταξύ ορισμένων από αυτά, μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε παρερμηνείες, με αποτέλεσμα ακόμη και ένας έμπειρος οδηγός να μπερδευτεί και να λάβει μια λανθασμένη απόφαση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της σύγχυσης αποτελεί μια τριάδα πινακίδων στις οποίες πρωταγωνιστούν βέλη με αντίθετες κατευθύνσεις: οι Ρ-5, Ρ-6 και Κ-24. Παρά την παρόμοια εικονογράφησή τους, οι διαφορές στο σχήμα, τα χρώματα του φόντου και τον χρωματισμό των βελών κρύβουν εντελώς διαφορετικά μηνύματα, κανόνες προτεραιότητας και νομικές συνέπειες.

Η διαφορά στη ρύθμιση της προτεραιότητας: Ρ-5 και Ρ-6

Οι πινακίδες Ρ-5 και Ρ-6 ανήκουν στην κατηγορία των ρυθμιστικών σημάτων, υποδεικνύοντας υποχρεωτικούς κανόνες συμπεριφοράς λόγω στενότητας του οδοστρώματος.

Η πινακίδα Ρ-5 ανήκει στην κατηγορία των ρυθμιστικών πινακίδων και γνωστοποιεί ότι λόγω στενότητας του οδοστρώματος, προτεραιότητα έχουν όσοι κινούνται στο αντίθετο ρεύμα, ενώ η πινακίδα Ρ-6 (τετράγωνη ή ορθογώνια με μπλε φόντο) γνωστοποιεί στον οδηγό που θα την συναντήσει ότι, λόγω στενότητας του οδοστρώματος, έχει προτεραιότητα έναντι των οδηγών που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα.

H πινακίδα P-6.

Η πινακίδα Κ-24

Από την άλλη πλευρά, η πινακίδα Κ-24 εντάσσεται στην οικογένεια της αναγγελίας κινδύνου και προειδοποιεί τους οδηγούς ότι εισέρχονται από μονόδρομο ή από τμήμα οδού με δύο καταστρώματα χωρισμένα ανά κατεύθυνση με μεσαία διαχωριστική νησίδα, σε τμήμα οδού με κυκλοφορία επί του αυτού οδοστρώματος προς τις δύο κατευθύνσεις, προσωρινά ή μόνιμα.

Τι ισχύει με τα πρόστιμα

Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες που επιβάλλουν οι ρυθμιστικές πινακίδες συνεπάγεται κυρώσεις. Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η παραβίαση των σημάτων Ρ-5 και Ρ-6 επισύρει διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 10 ημερών.

Αντίθετα, η πινακίδα Κ-24, ως προειδοποιητικό σήμα κινδύνου, δεν συνεπάγεται με κάποιο πρόστιμο. Ωστόσο, αποτελεί κρίσιμη ενημέρωση για την αλλαγή στο καθεστώς κυκλοφορίας, την οποία οι οδηγοί οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη για την αποφυγή σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.