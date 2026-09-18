Μπλε πινακίδες και όρια ταχύτητας: Τι σημαίνουν;

Τα σήματα με τα όρια ταχύτητας, έχουν τη δική τους σημασία, καθώς επισημαίνουν στους οδηγούς το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, ή σε κάποιες περιπτώσεις το κατώτερο υποχρεωτικό όριο.

Τα σήματα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας χρόνια τώρα. Για αυτό και άλλωστε η επιτυχής εξέταση σε αυτά αποτελεί προαπαιτούμενο για κάποιον που επιθυμεί να αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης.

Ειδικότερα τα σήματα με τα όρια ταχύτητας, έχουν τη δική τους σημασία, καθώς επισημαίνουν στους οδηγούς το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, ή σε κάποιες περιπτώσεις το κατώτερο υποχρεωτικό όριο.

Αν και φαινομενικά αυτά τα σήματα θεωρούνται από τα πιο εύκολα να αποστηθίσει ένας νέος οδηγός, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου κάποιοι ξεχνούν τις διαφορές και συγχέονται με τη σημασία του ενός ή του άλλου σήματος.

Όρια ταχύτητα και πινακίδες

Η πιο συχνή πινακίδα που συναντά κανείς όσον αφορά τα όρια ταχύτητας είναι αυτή με τον κόκκινο κύκλο, η οποία υποδηλώνει το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Εκτός από την κλασική κόκκινη πινακίδα, υπάρχει και η μπλε.

Ποια είναι όμως η διαφορά της από την κόκκινη;

Οι μπλε πινακίδες με λευκούς αριθμούς δεν δείχνουν ανώτατο όριο, αλλά ελάχιστο όριο ταχύτητας.

Το ελάχιστο όριο ταχύτητας διαφοροποιείται, ανάλογα με το αν κάποιος οδηγεί σε αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.

Όταν η μπλε πινακίδα με το ελάχιστο όριο ταχύτητας περιλαμβάνει μια πλάγια κόκκινη γραμμή, σημαίνει και το τέλος του ελάχιστου κατώτερου ορίου ταχύτητας.

Αν η μπλε πινακίδα είναι τετράγωνη/ορθογώνια, αυτό σημαίνει ότι συστήνεται στους οδηγούς το ελάχιστο όριο ταχύτητας, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να είναι υποχρεωτικό.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η κίνηση με ταχύτητα κάτω από το υποχρεωτικό ελάχιστο όριο επιφέρει πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.