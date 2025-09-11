Μπορώ να δείξω στην Τροχαία δίπλωμα στο κινητό; – Τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ

Η εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχει προκαλέσει απορίες σε πολλούς οδηγούς για την ισχύ της ψηφιακής άδειας οδήγησης.

Στo κινητό τηλέφωνο έχουν περάσει από το 2022 τα διπλώματα οδήγησης και οι ταυτότητες, κάνοντας ευκολότερη τη ζωή των πολιτών.

Πρόκειται για ψηφιακά έγγραφα, που όπως είχε διευκρινιστεί κατά την παρουσίαση του digital πορτοφολιού “Gov.gr Wallet” έχουν ακριβώς την ίδια ισχύ με τα έγχαρτα πιστοποιητικά εντός της χώρας, με μόνη εξαίρεση τα διεθνή ταξίδια.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ένα δίπλωμα οδήγησης στο Gov.gr Wallet ισοδυναμεί με το παραδοσιακό, αν και γρήγορα προέκυψαν δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε επιβολή προστίμου σε οδηγό που επέδειξε ψηφιακή άδεια σε έλεγχο της Τροχαίας.

Ένα ακριβώς χρόνο πριν, τον Σεπτέμβριο του 2024, η Τροχαία έσπευσε να αντικρούσει τα όποια δημοσιεύματα, διευκρινίζοντας ότι ο οδηγός μπορεί να επιδείξει αποκλειστικά το ψηφιακό δίπλωμα.

Τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ

Η διευκρινιστική ανακοίνωση της Τροχαίας ήταν ξεκάθαρη, αλλά η εφαρμογή του νέου ΚΟΚ, ο οποίος ήταν… γεμάτος αλλαγές, έχει προκαλέσει απορίες σε πολλούς οδηγούς σχετικά με το αν συνεχίζει να υφίσταται η δυνατότητα επίδειξης του ψηφιακού εγγράφου.

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, τίποτα δεν έχει αλλάξει και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Στο Άρθρο 103 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπου αναφέρονται τα έγγραφα τα οποία πρέπει να φέρει ο πολίτης κατά την οδήγηση, επισημαίνεται: «Ο οδηγός οδικού οχήματος, όταν οδηγεί, φέρει: α) τη νόμιμη άδεια οδήγησης σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή».

Όπως, ωστόσο, έχει αποσαφηνίσει η Τροχαία, η ψηφιακή επίδειξη των εγγράφων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η άμεση επαλήθευση των στοιχείων. Άλλες μέθοδοι, όπως για παράδειγμα η επίδειξη εγγράφων μέσω αποτυπώσεων οθόνης ή από άλλες εφαρμογές, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους αστυνομικούς, καθώς δεν επιτρέπουν την αναγκαία ταυτοποίηση του κατόχου.

Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ή εάν τα έγγραφα δεν προσκομίζονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ήτοι πρόστιμο 30 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας στις 13 Σεπτεμβρίου 2024

«Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε επιβολή προστίμου σε οδηγό που επέδειξε ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης μέσω κινητού τηλεφώνου, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζει τα εξής:

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η επίδειξη εγγράφων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet είναι απολύτως ισοδύναμη με την επίδειξη των φυσικών εγγράφων, όπως είναι το δίπλωμα οδήγησης, η άδεια κυκλοφορίας και η αστυνομική ταυτότητα, εντός της ελληνικής επικράτειας.

Ωστόσο, η ψηφιακή επίδειξη των εγγράφων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η άμεση επαλήθευση των στοιχείων. Άλλες μέθοδοι, όπως για παράδειγμα η επίδειξη εγγράφων μέσω αποτυπώσεων οθόνης ή από άλλες εφαρμογές, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους αστυνομικούς, καθώς δεν επιτρέπουν την αναγκαία ταυτοποίηση του κατόχου.

Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ή εάν τα έγγραφα δεν προσκομίζονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθείται κατά την επίδειξη στοιχείων μέσω της εφαρμογής είναι διαθέσιμη στην 4090/27-07-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Βρείτε το αρχείο εδώ).

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει αφοσιωμένη στην τήρηση των κανόνων και της τάξης, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των νόμων με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες».