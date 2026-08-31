Μπορώ να πιάσω το κινητό μου περιμένοντας στο φανάρι;

Αρκετοί οδηγοί δεν γνωρίζουν πότε επιτρέπεται και πότε απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου.

Πολλοί χρησιμοποιούν το κινητό τους την ώρα που οδηγούν. Η συγκεκριμένη πρακτική, εκτός από επικίνδυνη αποτελεί και ποινικό αδίκημα.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί οδηγοί δεν γνωρίζουν πότε επιτρέπεται και πότε απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου.

Η σύγχυση

Μια συνήθης σύγχυση που επικρατεί ανάμεσα στους οδηγούς είναι το αν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το κινητό τους όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, π.χ. σε ένα φανάρι.

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, αυτή η πρακτική απαγορεύεται. Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα σημεία που επιτρέπεται η στάση.

Επιπλέον, η εν κινήσει χρήση κινητού τηλεφώνου επιτρέπεται μόνο όταν αυτό είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση ή όταν χρησιμοποιείται με ακουστικό ασύρματης επικοινωνίας. Οπότε ουσιαστικά η χρήση handsfree επιτρέπεται αρκεί να μην έχει καλώδιο.

Όσον αφορά τη χρήση GPS, αυτή επιτρέπεται εφόσον το κινητό είναι τοποθετημένο σε βάση.

Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα πρόστιμα για την παράνομη χρήση κινήτου έχουν αυστηροποιηθεί.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα χωρίζονται επί της ουσίας σε δύο κατηγορίες, οι οποίες αφορούν την πρόκληση ή μη, συμβάντος.

Xρήση κινητού χωρίς πρόκληση συμβάντος:

Όταν ένας οδηγός κάνει χρήση του κινητού του, θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 30 ημέρες.

Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, το πρόστιμο θα ανέλθει στα 1.000 ευρώ και η άδεια θα αφαιρεθεί για 180 ημέρες.

Στο ενδεχόμενο δεύτερης υποτροπής, ο οδηγός θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για ένα ολόκληρο έτος.

Χρήση κινητού με πρόκληση συμβάντος: