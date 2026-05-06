Με «νεκρά» ή ταχύτητα στην κατηφόρα: Το λάθος που κάνουν πολλοί οδηγοί

Πολλοί θεωρούν ότι εάν δεν βάλουν σχέση στο κιβώτιο προσεγγίζοντας και οδηγώντας σε κατηφόρα, μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου. Σε ποιο βαθμό ισχύει αυτό;

Η κατηφόρα είναι ένα από τα σημεία όπου οι οδηγοί πιστεύουν ότι μπορούν να «εξοικονομήσουν» καύσιμο, με αποτέλεσμα να «βγάζουν» την ταχύτητα από χειροκίνητο κιβώτιο και να μένουν με «νεκρά». Η πρακτική αυτή, που έχει περάσει από γενιά σε γενιά, όχι μόνο δεν εξοικονομεί καύσιμο αλλά σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να επιταχύνει τη φθορά του αυτοκινήτου.

«Νεκρά» στο κιβώτιο, περισσότερη κατανάλωση καυσίμου

Από πλευράς κατανάλωσης, στα σύγχρονα αυτοκίνητα η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Όταν ένα όχημα έχει ταχύτητα στο κιβώτιο και ο οδηγός έχει το πόδι μακριά από το γκάζι, ο εγκέφαλος του κινητήρα δίνει εντολή να σταματήσει ο ψεκασμός καυσίμου (fuel cut-off) μέσα στο θάλαμο καύσης, άρα η κατανάλωση σε αυτό το διάστημα είναι μηδενική.

Αντίθετα, όταν επιλεγεί η «νεκρά», ο κινητήρας συνεχίζει να δουλεύει στο ρελαντί για να μη σβήσει, άρα καταναλώνει καύσιμο. Αυτό σημαίνει ότι η κύλιση με ταχύτητα και χωρίς γκάζι είναι στην πράξη πιο οικονομική, όσο παράδοξο κι αν ακούγεται.

Αυξημένη καταπόνηση του συστήματος πέδησης

Η «νεκρά» στο κιβώτιο, εκτός από αυξημένη κατανάλωση καυσίμου, καταπονεί περισσότερο τα φρένα. Οδηγώντας σε κατηφόρα με σχέση στο κιβώτιο, ο κινητήρας λειτουργεί ως «φρένο», συγκρατώντας την ταχύτητα του οχήματος.

Αυτό μειώνει σημαντικά την ανάγκη για συνεχές πάτημα του πεντάλ του φρένου από τον οδηγό, άρα περιορίζει τη καταπόνηση και τη φθορά σε τακάκια και δίσκους. Με «νεκρά», όλο το φορτίο της επιβράδυνσης του οχήματος πέφτει αποκλειστικά στα φρένα.

Μειωμένος έλεγχος του αυτοκινήτου

Ο έλεγχος του οχήματος είναι το τρίτο και ίσως πιο κρίσιμο σκέλος. Με ταχύτητα στο κιβώτιο, ο οδηγός έχει άμεση απόκριση αν χρειαστεί να επιταχύνει ξαφνικά, για παράδειγμα για να αποφύγει έναν κίνδυνο. Το αυτοκίνητο παραμένει «δεμένο» με τον δρόμο και πιο προβλέψιμο στη συμπεριφορά του. Επίσης, με «νεκρά», σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης, όπως πάνω σε βρεγμένο οδόστρωμα ή χιόνι, το όχημα μπορεί να γίνει πιο ασταθές.

Πότε πρέπει να μπαίνει «νεκρά» στα χειροκίνητα κιβώτια

Αυτό δεν σημαίνει ότι η νεκρά είναι πάντα «απαγορευμένη» στα αυτοκίνητα με χειροκίνητο κιβώτιο. Η σωστή χρήση της έχει θέση κυρίως σε πολύ χαμηλές ταχύτητες, όπως κατά την ακινητοποίηση σε φανάρι ή στο μποτιλιάρισμα, καθώς και σε επίπεδο δρόμο όταν ο οδηγός θέλει απλώς να σταματήσει ομαλά.

Σε κατηφόρα, όμως, ειδικά όταν αυτή έχει μεγάλο μήκος ή έντονη κλίση, η ασφαλέστερη και συχνά πιο οικονομική επιλογή είναι η κατάβαση με επιλεγμένη ταχύτητα, αφήνοντας τον κινητήρα να κάνει τη δουλειά του.