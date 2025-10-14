Νέος ΚΟΚ: Ποιο είναι το πρόστιμο που περιμένει τον οδηγό αν αρνηθεί υπόδειξη τροχονόμου;

Οι υποδείξεις των τροχονόμων υπερισχύουν τόσο των φωτεινών σηματοδοτών όσο και των πινακίδων οδικής σήμανσης, όπως είναι το STOP.

Με την κίνηση στους δρόμους να είναι ανυπόφορη, πολλές φορές τη λύση μπορούν να δώσουν μόνο οι τροχονόμοι, επιβάλλοντας επιτάχυνση, επιβράδυνση, διακοπή της κυκλοφορίας κ.ο.κ.

Κάθε οδηγός οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του τροχονόμου – οι οποίες υπερισχύουν τόσο των φωτεινών σηματοδοτών όσο και των πινακίδων οδικής σήμανσης – καθώς σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ αλλά και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες, όπως ορίζεται στο Άρθρο 6 του νέου ΚΟΚ.

Ακολουθούν οι υποδείξεις των τροχονόμων:

– Βραχίονας υψωμένος κατακόρυφα: προσοχή, διακοπή πορείας για όλους που χρησιμοποιούν την οδό, από όλες τις κατευθύνσεις πλην των οδηγών οι οποίοι δεν μπορούν να διακόψουν την πορεία του οχήματός τους αμέσως και ασφαλώς.

Αν το σήμα αυτό δίνεται σε οδικό κόμβο, δεν απαιτείται τα οχήματα που βρίσκονται στον κόμβο να διακόψουν την πορεία τους.

– Βραχίονας ή βραχίονες τεντωμένοι οριζόντια: διακοπή πορείας για όλους που χρησιμοποιούν την οδό και πλησιάζουν από οποιαδήποτε κατεύθυνση η οποία διέρχεται κάθετα προς την οριζόμενη με τον τεντωμένο βραχίονα ή βραχίονες κατεύθυνση.

Ο τροχονόμος που ρυθμίζει την κυκλοφορία μπορεί, αφού δώσει το σήμα αυτό, να κατεβάσει τον βραχίονα ή τους βραχίονές του. Η στάση αυτή σημαίνει ομοίως διακοπή πορείας γι’ αυτούς που κινούνται κατά μέτωπο και από πίσω από τον τροχονόμο.

– Κίνηση του χεριού προς ορισμένη κατεύθυνση: κίνηση των οχημάτων προς την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση.

– Κινούμενο ερυθρό φως: διακοπή πορείας γι’ αυτούς που χρησιμοποιούν την οδό προς τους οποίους κατευθύνεται το φως.

Αναλυτικότερα, οι υποδείξεις και τα σήματα που δίνονται από τους τροχονόμους που ρυθμίζουν την κυκλοφορία υπερισχύουν των φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης της κυκλοφορίας ή των πινακίδων σήμανσης στις οδούς ή των διαγραμμίσεων ή συμβόλων στις οδούς, καθώς και των κανόνων κυκλοφορίας γενικά.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας από τροχονόμο, με τρόπο αντίθετο από ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών, γίνεται σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις λήψης ειδικών και εκτάκτων μέτρων. Αν δεν είναι δυνατόν, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του τροχονόμου, να σβήσουν οι φωτεινοί σηματοδότες, η ως άνω ρύθμιση γίνεται με σήματα προς τους χρήστες της οδού και αφού βεβαιωθεί ο τροχονόμος ότι από την ενέργειά του αυτή δεν προκαλείται κίνδυνος ατυχημάτων.

Τέλος, όπως αναφέρεται στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι τροχονόμοι, όταν ρυθμίζουν την κυκλοφορία, πρέπει να διακρίνονται ευκρινώς από απόσταση τόσο κατά τη νύχτα όσο και κατά την ημέρα.