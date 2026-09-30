Νερό βρύσης στο δοχείο των υαλοκαθαριστήρων: Είναι σωστό ή λάθος;

Το νερό από την βρύση είναι μια ανέξοδη λύση που όμως εγκυμονεί κινδύνους.

Όταν η σκόνη, η γύρη ή οι ακαθαρσίες λερώνουν τα τζάμια το μπροστινό και το πίσω παρμπρίζ του αυτοκινήτου, η αυθόρμητη αντίδραση του οδηγού είναι να ενεργοποιήσει τα μπεκ των υαλοκαθαριστήρων που ρίχνουν υγρό στο παρμπρίζ με σκοπό να βελτιωθεί η ορατότητά του.

Τι υγρό όμως πρέπει να είναι αυτό; Αρκεί το δοχείο να γεμίζει με νερό από τη βρύση;

Οι κίνδυνοι από το νερό της βρύσης

Αν και η συμπλήρωση του δοχείου απευθείας από τη βρύση φαίνεται ως η πιο άμεση και ανέξοδη επιλογή, μακροπρόθεσμα, η χρήση του εγκυμονεί κινδύνους. Το νερό αυτό είναι πλούσιο σε άλατα, τα οποία συσσωρεύονται σταδιακά και μπορεί να φράξουν τα μπεκ ψεκασμού, ενώ παράλληλα επιταχύνουν τη φθορά στα λαστιχάκια των υαλοκαθαριστήρων.

Επιπλέον, κατά τους χειμερινούς μήνες, η απουσία κάποιου αντιπηκτικού εγκυμονεί περισσότερους κινδύνους. Αν το νερό στερεοποιηθεί μέσα στις σωληνώσεις, την αντλία ή το ίδιο το δοχείο, η διαστολή του μπορεί να προκαλέσει ρήξη και δαπανηρές φθορές. Τέλος, το απλό νερό στερείται καθαριστικών παραγόντων, με αποτέλεσμα απλώς να απλώνει τη βρωμιά στο τζάμι αντί να την απομακρύνει.

Τι προτείνεται

Η πλέον ενδεδειγμένη τακτική για το καθάρισμα του εμπρός και του πίσω παρμπρίζ είναι η χρήση ειδικών υγρών. Τα εξειδικευμένα αυτά προϊόντα δεν περιέχουν άλατα, προστατεύοντας έτσι πλήρως το κύκλωμα ψεκασμού, ενώ η σύνθεσή τους διαλύει αμέσως τις ακαθαρσίες. Το κόστος τους είναι ιδιαίτερα χαμηλό, καθώς διατίθενται σε πρατήρια καυσίμων και υπεραγορές με τιμές που κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 2 και 5 ευρώ.

Λύση ένα σπιτικό μείγμα

Για όσους προτιμούν μια ακόμη πιο οικονομική εναλλακτική, υπάρχει η δυνατότητα παρασκευής ενός κατάλληλου μείγματος με υλικά καθημερινής χρήσης. Αρκεί η ανάμειξη δύο λίτρων απιονισμένου νερού με μία κουταλιά της σούπας υγρού πιάτων και μια μικρή ποσότητα οινοπνεύματος. Αφού ανακατευτεί καλά το διάλυμα και κατακαθίσει ο αφρός, το υγρό μπορεί να τοποθετηθεί στο δοχείο του αυτοκινήτου.