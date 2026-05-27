Ο άγνωστος κανόνας για τους πεζούς στην Ελλάδα – Τι δεν τηρούμε

Ελάχιστοι χρήστες του οδικού δικτύου γνωρίζουν έναν κανόνα για τους πεζούς, ο οποίος ενισχύει την ασφάλειά τους.

Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ένας μεγάλος αριθμούς από τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο είναι πεζοί, οι οποίοι αποτελούν τους πιο ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου.

Αναμφίβολα, καθοριστικό ρόλο στην τέλεση τροχαίων ατυχημάτων με θύματα πεζούς διαδραματίζει η συμπεριφορά των οδηγών οχημάτων που σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κανόνες, ωστόσο, ισχύουν και για τους πεζούς τους οποίους πολλές φορές αγνοούμε. Σε μεγάλο βαθμό άγνωστη είναι μια υποχρέωση των πεζών, όταν αυτοί είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσουν το πεζοδρόμιο και επομένως κινούνται στο οδόστρωμα.

Όπως ορίζει το Άρθρο 42 του ΚΟΚ (Κανόνες κυκλοφορίας πεζών), οι πεζοί που χρησιμοποιούν το οδόστρωμα υποχρεούνται να βαδίζουν αντίθετα με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο άκρο του οδοστρώματος, εκτός αν κατ’αυτόν τον τρόπο κινδυνεύουν ή δεν το επιτρέπουν ειδικές περιστάσεις. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν «πρόσωπο» το μπροστινό μέρος των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων. Το πρόστιμο για μη συμμόρφωση στη συγκεκριμένη υποχρέωση ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Πώς πρέπει να διασχίζουμε τον δρόμο ως πεζοί

Το ίδιο άρθρο αναλύει και τις υποχρεώσεις των πεζών όταν θέλουν να διασχίσουν το οδόστρωμα. Η ασφαλέστερη επιλογή είναι χρησιμοποιούν τις διαβάσεις, τις οποίες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν. Παράλληλα, αν οι διαβάσεις είναι σηματοδοτούμενες, δηλαδή φέρουν φανάρια, οφείλουν να συμμορφώνονται στα σήματά τους.

Σε διαβάσεις όπου η κυκλοφορία τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων δεν ρυθμίζεται με φανάρια, να μην κατεβαίνουν στο οδόστρωμα πριν λάβουν υπόψη τους την απόσταση και την ταχύτητα των οχημάτων τα οποία πλησιάζουν.

Επιπλέον, αν δεν υπάρχουν στο οδόστρωμα διαβάσεις πεζών, να μην κατεβαίνουν σε αυτό, αν δεν βεβαιωθούν ότι δεν θα παρεμποδίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Στη συνέχεια πρέπει να διασχίζουν το οδόστρωμα κάθετα προς τον άξονά του.