Ο Δακτύλιος επέστρεψε: Πώς εκδίδω το σήμα ελεύθερης εισόδου;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του Δακτυλίου είναι η έκδοση του σχετικού σήματος.

Μέσω του gov.gr οι πολίτες έχουν από σήμερα, ΤΑΔΕ Οκτωβρίου 2024, τη δυνατότητα να εκδίδουν το νέο ειδικό σήμα για ελεύθερη κυκλοφορία εντός του Δακτυλίου της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026.

Επιπροσθέτως, μπορούν να προσθέσουν το σήμα στην εφαρμογή Gov.gr Wallet στο κινητό τους, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τη γρήγορη και άμεση επίδειξή του.

Το σήμα μπορεί να εκδοθεί για οχήματα που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Ηλεκτρικά

Εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου

Υβριδικά

Κατηγορίας Euro 6 και ταυτόχρονα με εκπομπές CO2 κάτω από 120 γρ./χλμ. (για οχήματα ταξινομημένα πριν το 2021) ή κάτω από 145 γρ./χλμ. (για οχήματα ταξινομημένα από το 2021 και μετά).

Πώς εκδίδω το σήμα κυκλοφορίας εντός του Δακτυλίου

Οι πολίτες μπορούν να εκδώσουν το νέο σήμα είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις», είτε απευθείας μέσω του daktylios.gov.gr (πατήστε εδώ) με απλή εισαγωγή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Σημειώνεται ότι το σήμα διαθέτει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη αποστολή του ηλεκτρονικά ή την εκτύπωσή του.

Η ισχύς του δακτυλίου της Αθήνας καθορίζεται σε ετήσια βάση. Στην παρούσα χρονική στιγμή, η ισχύς ξεκίνησε στις ΤΑΔΕ Οκτωβρίου 2025 και λήγει στις 18 Ιουλίου 2026. Οι ημέρες και ώρες εφαρμογής είναι:

Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07.00 έως 20.00

Παρασκευή από 07.00 έως 15.00

Πώς προσθέτω το σήμα εισόδου στον Δακτύλιο στο κινητό μου

Προαπαιτούμενο είναι εγκατάσταση στο κινητό τηλέφωνο του Gov.gr Wallet, όπου ο πολίτης μπορεί να εγκαταστήσει -μεταξύ άλλων- την ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στα app stores των λογισμικών iOS και Android. Εναλλακτικά, οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή μέσω της σελίδας wallet.gov.gr. Για να χρησιμοποιήσουν το Gov.gr Wallet θα χρειαστούν:

είτε τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου,

είτε τoυς προσωπικούς τους κωδικούς web banking.

Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου πιστοποιείται αποκλειστικά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ),

σύνδεση μια φορά με τους κωδικούς web banking

Μόλις εγκατασταθεί η εφαρμογή στο κινητό, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει «Προσθήκη Εγγράφων» και έπειτα «Κάρτα Δακτυλίου». Έπειτα θα χρειαστεί να εισάγει την πινακίδα του οχήματος, αλλά και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.