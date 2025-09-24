Ο μεγαλύτερος εχθρός του οδηγού – Τι πρέπει να κάνεις αν κολλήσει το γκάζι

Όσο σπάνιο και αν είναι το κόλλημα του γκαζιού, πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση που απαιτεί ψυχραιμία και τις σωστές ενέργειες.

Όσο προσεχτικοί και αν είμαστε κατά την οδήγηση ή σχολαστικοί με την έγκαιρη και σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου μας, η καθημερινότητα στον δρόμο κρύβει παγίδες.

Αναμφίβολα μία από τις μεγαλύτερες αφορά στην απευκταία κατάσταση που το πεντάλ του γκαζιού παραμείνει -παρά τη θέλησή μας- κολλημένο στο πάτωμα. Σε αυτή την περίπτωση το αυτοκίνητο επιταχύνει, με αποτέλεσμα να ενέχει σοβαρά ο κίνδυνος να εμπλακούμε σε ένα δυσάρεστο οδικό συμβάν.

Αιτία μπορεί να αποτελεί ένα… μπέρδεμα του πεντάλ του γκαζιού με το πατάκι. Επομένως, όταν αλλάζουμε τα πατάκια στο αυτοκίνητο οφείλουμε να επιλέγουμε τη σωστή μοκέτα και δη τα «μαρκέ πατάκια» τα οποία έχουν το σωστό κόψιμο και τις κατάλληλες διαστάσεις για να «κάθονται» ιδανικά στο αυτοκίνητό μας.

Το κολλημένο γκάζι, ωστόσο, μπορεί να οφείλεται και σε μηχανικό πρόβλημα, ειδικά στα παλαιότερα αυτοκίνητα, όπου το πεντάλ του γκαζιού συνδέεται με τον μηχανισμό τροφοδοσίας μέσω συρματόσχοινου (ντίζας). Η συσσώρευση βρωμιάς ή η έλλειψη λίπανσης στη ντίζα ενδέχεται να μπλοκάρει την κίνησή της με αποτέλεσμα το πεντάλ του γκαζιού να παραμείνει πατημένο.

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα όπου η ντίζα έχει αντικατασταθεί από ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου (όπως αισθητήρες πίεσης), το κόλλημα του γκαζιού μπορεί να οφείλεται σε ηλεκτρονική δυσλειτουργία.

Τι πρέπει να κάνουμε

Ο χειρότερος εχθρός εφόσον κολλήσει το γκάζι είναι να χάσουμε την ψυχραιμία μας και να προβούμε σε κινήσεις πανικού.

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνουμε είναι να πατήσουμε το πεντάλ του φρένου, δεδομένου ότι με αυτό τον τρόπο, στα σύγχρονης τεχνολογίας οχήματα, κλείνει η ηλεκτρονική πεταλούδα του γκαζιού.

Εφόσον οδηγούμε παλαιότερης τεχνολογίας αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο, πρέπει να θυμηθούμε να πατήσουμε τον συμπλέκτη και να επιλέξουμε τη «νεκρά» (neutral). Πατώντας τον συμπλέκτη αποσυνδέουμε τον κινητήρα από το κιβώτιο ταχυτήτων με αποτέλεσμα να μη μεταδίδεται η κίνηση στους τροχούς.

Αφού ακινητοποιήσουμε το όχημα με ασφάλεια οφείλουμε να καλέσουμε σε βοήθεια. Όσο σπάνιο και αν είναι το κόλλημα του γκαζιού, τίποτα δεν μας εγγυάται ότι δεν θα ξανασυμβεί. Το όχημα θα πρέπει να ελεγχθεί εξονυχιστικά από μηχανικό ώστε να εντοπιστεί το πρόβλημα και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα βρεθούμε πάλι μπροστά σε αυτή την ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση.