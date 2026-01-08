Οι δύο πινακίδες που μπερδεύουν τους οδηγούς – Ποια είναι η διαφορά τους

Όσο καλά και αν γνωρίζει κανείς τις πινακίδες οδικής σήμανσης, η μεγάλη ομοιότητα ορισμένων σημάτων ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση.

Το οδικό δίκτυο βρίθει από πινακίδες οδικής σήμανσης καθώς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ομαλή συνύπαρξη μεταξύ των οχημάτων, των πεζών και των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου.

Αυτές ομαδοποιούνται σε διάφορες κατηγορίες, όπως πινακίδες προειδοποίησης για πιθανούς κινδύνους και ρυθμιστικές, οι οποίες υποδεικνύουν στους χρήστες τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσουν.

Όπως είναι κατανοητό, κάθε χρήστης του οδικού δικτύου οφείλει να γνωρίζει τις πινακίδες οδικής σήμανσης, μιας και σε διαφορετική περίπτωση ενέχει ο κίνδυνος τέλεσης τροχαίου ατυχήματος, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις η επιβολή τσουχτερού προστίμου.

Με δεδομένο, ωστόσο, ότι τα σήματα είναι δεκάδες, σε πολλές περιπτώσεις επικρατεί σύγχυση, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν πινακίδες οι οποίες μοιάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό μεταξύ τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεγάλης ομοιότητας αποτελούν τα σήματα Κ-24 και Ρ-5. Σε αμφότερα πρωταγωνιστούν δύο βέλη που δείχνουν σε αντίθετες κατευθύνσεις, με τις διαφορές να εντοπίζονται στο σχήμα και το χρώμα του φόντου.

Η Κ-24 εντάσσεται στην οικογένεια της αναγγελίας κινδύνου και προειδοποιεί τους οδηγούς ότι εισέρχονται από μονόδρομο ή από τμήμα οδού με δύο καταστρώματα χωρισμένα ανά κατεύθυνση με μεσαία διαχωριστική νησίδα, σε τμήμα οδού με κυκλοφορία επί του αυτού οδοστρώματος προς τις δύο κατευθύνσεις, προσωρινά ή μόνιμα.

Στον αντίποδα, η Ρ-5 ανήκει στην κατηγορία των ρυθμιστικών πινακίδων και γνωστοποιεί ότι λόγω στενότητας του οδοστρώματος, προτεραιότητα έχουν όσοι κινούνται στο αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η μη συμμόρφωση στο σήμα Ρ-5 επισύρει πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 10 ημερών.

Αν και η Κ-24 δεν συνεπάγεται πρόστιμο, αποτελεί κρίσιμη προειδοποίηση για αλλαγή στο καθεστώς κυκλοφορίας, την οποία οι οδηγοί δεν πρέπει να αγνοούν.