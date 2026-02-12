Όλα όσα πρέπει να έχεις σήμερα μέσα στο αυτοκίνητό σου – Τι να προσέχεις

Η καθημερινή μετακίνηση με το αυτοκίνητο είναι για τους περισσότερους αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής. Ωστόσο, πίσω από αυτή τη ρουτίνα κρύβεται μια μεγάλη ευθύνη. Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να κρύβει απρόβλεπτες καταστάσεις – από έναν απλό έλεγχο της Τροχαίας μέχρι μια μηχανική βλάβη ή ένα ατύχημα. Η σωστή προετοιμασία του οχήματος αποτελεί υποχρέωση για κάθε οδηγό, ο οποίος υποχρεούται επίσης να φέρει μαζί του απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν μεταξύ άλλων την ικανότητά του να οδηγεί και την καλή κατάσταστη του αυτοκινήτου. Έγγραφα

Σύμφωνα με το Άρθρο 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οδηγός πρέπει πάντα να φέρει μαζί του τα παρακάτω έγγραφα:

α) τη νόμιμη άδεια οδήγησης σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή,

β) την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος,

γ) το αποδεικτικό ασφάλισης,

δ) την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας,

και κατά περίπτωση το δελτίο τεχνικού ελέγχου και την κάρτα ελέγχου καυσαερίων

Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ για την έλλειψη καθενός από τα παραπάνω έγγραφα. Σημειώνεται πως τα οχήματα που είναι μισθωμένα από εταιρείες ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων ή χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), φέρουν μόνο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας, ενώ δεν υποχρεούνται να φέρουν το αποδεικτικό ασφάλισης και την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας.

Φαρμακείο και πυροσβεστήρας

Το φαρμακείο αποτελεί απαραίτητο εξοπλισμό, καθώς επιτρέπει την παροχή άμεσης βοήθειας σε περίπτωση τραυματισμού, μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη ιατρική υποστήριξη. Πρέπει να περιλαμβάνει βασικά υλικά πρώτων βοηθειών, όπως γάζες, επιδέσμους, αυτοκόλλητα επιθέματα, αντισηπτικό, γάντια μιας χρήσης και ψαλίδι, ενώ είναι σημαντικό να ελέγχεται τακτικά για την ημερομηνία λήξης των προϊόντων και να ανανεώνεται όταν χρειάζεται.

Εξίσου σημαντικός είναι ο πυροσβεστήρας, καθώς μια φωτιά στο όχημα μπορεί να ξεσπάσει απροσδόκητα, είτε λόγω μηχανικής βλάβης είτε ύστερα από κάποια σύγκρουση. Η άμεση χρήση του μπορεί να περιορίσει ή και να κατασβέσει μια μικρή εστία φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί.

Ο πυροσβεστήρας πρέπει να είναι κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητο, σωστά στερεωμένος και εύκολα προσβάσιμος, ενώ απαιτείται τακτικός έλεγχος για την καλή λειτουργία και την ημερομηνία λήξης του. Για τα επιβατικά, ο προβλεπόμενος πυροσβεστήρας είναι ξηράς κόνεως με κατασβεστική ικανότητα 8A, 34B, C.

Προειδοποιητικό τρίγωνο και αντανακλαστικό γιλέκο

Το προειδοποιητικό τρίγωνο είναι απαραίτητο σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω βλάβης ή ατυχήματος. Η σωστή τοποθέτησή του σε ικανή απόσταση από το αυτοκίνητο προειδοποιεί έγκαιρα τους άλλους οδηγούς, μειώνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης νέου ατυχήματος, ιδιαίτερα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

Σε κατοικημένες περιοχές τοποθετείται 20 μέτρα από το σταθμευμένο όχημα.

Σε δρόμους εκτός κατοικημένης περιοχής, τουλάχιστον 50 μέτρα από το αυτοκίνητο.

Σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή σε αυτοκινητοδρόμους σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων.

Σε συνδυασμό με το τρίγωνο, ο οδηγός, πριν εξέλθει από το αυτοκίνητο, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες ή σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας πρέπει να φοράει ανακλαστικό γιλέκο, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτός από τα διερχόμενα οχήματα. Ιδανικά, θα πρέπει να υπάρχει περισσότερα από ένα γιλέκα, ώστε να προστατεύονται όλοι οι επιβάτες εφόσον χρειαστεί να βγουν από το αυτοκίνητο.

Αντιολισθητικές αλυσίδες (σε ειδικές περιπτώσεις)

Όταν χιονίζει, οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, καθώς η οδήγηση σε χιόνι και πάγο αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες εμπλοκής σε ατύχημα. Πολύτιμη χείρα βοηθείας στους οδηγούς σε αυτές τις συνθήκες προσφέρουν οι αντιολισθητικές αλυσίδες, όπως και άλλα αντιολισθητικά μέσα, καθώς εξασφαλίζουν στο όχημα την απαραίτητη πρόσφυση.

Οι πολίτες πρέπει να μεριμνούν για αντιολισθητικές αλυσίδες από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο κάθε έτους, αλλά η παρουσία τους μέσα στο αυτοκίνητο είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον εκδοθούν αποφάσεις από τις αρμόδιες Αρχές (Αστυνομικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Τροχαίας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας). Επομένως, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από τις παραπάνω αρμόδιες αρχές, οι οδηγοί δεν έχουν την υποχρέωση να φέρουν τα αντιολισθητικά μέσα στα οχήματα τους.

Η μη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε οδικό δίκτυο όπου αυτές είναι υποχρεωτικές επισύρει διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ. Οι οδηγοί, ωστόσο, οφείλουν να γνωρίζουν ότι εφόσον δεν φέρουν αντιολισθητικά μέσα σε δρόμο με σχετική οδική σήμανση (“Ρ-59”: Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χιονιών σε δύο τουλάχιστον από τους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου), πέρα από το πρόστιμο των 30 ευρώ, τιμωρούνται και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 10 ημερών.