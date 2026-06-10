Ολλανδική λαβή: Τι είναι και γιατί πρέπει να τη γνωρίζουν όλοι οι οδηγοί

Η ολλανδική λαβή είναι μια μέθοδος που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι οδηγοί καθώς συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται από απροσεξία.

H μεγάλη πλειονότητα των οδηγών, όταν θελήσει να βγει από το αυτοκίνητο θα προχωρήσει αυτόματα σε μια σειρά από κινήσεις.

Αφού απενεργοποιήσει τον κινητήρα και μαζέψει τα πράγματα που θέλει να πάρει μαζί, θα ανοίξει την πόρτα με το αριστερό χέρι και στη συνέχεια, θα σπρώξει την πόρτα, χωρίς να ελέγξει αν διέρχεται κάποιος άλλος χρήστης του οδικού δικτύου.

Πρόκειται ομολογουμένως για μια λάθος συνήθεια που έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση πολλών ατυχημάτων.

Η ολλανδική λαβή

Για να αντιμετωπιστούν τα τροχαία ατυχήματα αυτού του είδους, οι ειδικοί προτείνουν στους οδηγούς και -συνολικά σε όλους τους επιβάτες- να ακολουθούν μια απλή αλλά αποτελεσματική τεχνική.

Πρόκειται για μια μέθοδο που προέρχεται από την Ολλανδία και προβλέπει το τράβηγμα του χερουλιού για το άνοιγμα της πόρτας με το δεξί χέρι, ώστε ο οδηγός να αναγκάζεται να στρίψει το σώμα του στο πλάι και να κοιτάξει πίσω από τον ώμο του, δίνοντας την απαραίτητη προσοχή στο εάν πλησιάζει από πίσω κάποιος ποδηλάτης ή κάποιο αυτοκίνητο.

Η λαβή αυτή ονομάστηκε «ολλανδική» γιατί εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη χώρα πριν πολλές δεκαετίες για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του «dooring», δηλαδή των ατυχημάτων στα οποία ο ποδηλάτης προσκρούει πόρτα αυτοκινήτου που άνοιξε ξαφνικά, χωρίς ο ίδιος να προλάβει να αντιδράσει.

Τι προσφέρει

Έρευνες έχουν δείξει ότι το «dooring» αντιπροσωπεύει σχεδόν το 20% των ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται οι ποδηλάτες και ότι μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο του αναβάτη.

Επειδή η ολλανδική λαβή αναγκάζει τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου να ελέγχουν το περιβάλλον τους πριν ανοίξουν μια πόρτα, θεωρείται πως πρόκειται για μια μέθοδο που μειώνει σημαντικά την πιθανότητα πρόκλησης ενός τέτοιου ατυχήματος.

Παρότι η ολλανδική λαβή κάνει τους δρόμους ασφαλέστερους κυρίως για τους ποδηλάτες, προωθεί επίσης μια βαθύτερη κουλτούρα αμοιβαίου σεβασμού. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα μπορεί να εξοπλίζονται με μια αυξανόμενη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης, όπως το σύστημα ελέγχου τυφλών σημείων κατά την έξοδο από το αυτοκίνητο, ωστόσο θεωρείται η ολλανδική λαβή είναι μια πολύ απλή και αποτελεσματική μέθοδος για την αποφυγή ατυχημάτων.

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Το πρόστιμο

Υπενθυμίζεται ότι το Άρθρο 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρει ότι «απαγορεύεται σε όλους να ανοίγουν ή να αφήνουν τις πόρτες οχήματος ανοικτές ή να εισέρχονται/εξέρχονται αυτού, αν προηγουμένως δεν βεβαιωθούν ότι, από τις ενέργειές τους, δεν προκαλείται κίνδυνος στους χρήστες της οδού».

Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.