Οπισθογωνία: Γιατί περιλαμβάνεται στην εξέταση για δίπλωμα οδήγησης;

H οπισθογωνία είναι ίσως το πιο δύσκολο μέρος της εξέτασης για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Έχει όμως αξία; Για ποιον λόγο γίνεται;

Η εξέταση για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης περιλαμβάνει μια σειρά από πρακτικές δοκιμασίες, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και η οπισθογωνία.

Οι εξετάσεις δεν περιλαμβάνουν όλα τα πιθανά σενάρια οδήγησης και είναι σχετικά μικρής διάρκειας, αλλά ταυτόχρονα απαιτούν από τον υποψήφιο οδηγό να εκτελέσει μια κίνηση, η οποία αφενός, σπάνια θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί και αφετέρου, βρίσκεται στη «γκρίζα ζώνη» του ΚΟΚ καθώς, πολλοί την θεωρούν παράνομη. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Τι είναι η οπισθογωνία

Η οπισθογωνία είναι η κίνηση του αυτοκινήτου με όπισθεν, με στόχο αυτό να στρίψει κατά 90 μοιρές σε μια στροφή, δίχως το όχημα να ακουμπήσει το κράσπεδο/πεζοδρόμιο ή να απομακρυνθεί πολύ από αυτό.

Πράγματι, η οπισθογωνία δεν είναι κάτι που βρίσκει εφαρμογή σε έναν δρόμο με φυσιολογική ροή κυκλοφορίας και δεν αποτελεί ελιγμό που θα έπρεπε να εκτελείται σε διασταυρώσεις, σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή μέσα στην πόλη, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων είναι πυκνή.

Γιατί υπάρχει στις εξετάσεις

Η ικανότητα να κινεί ο οδηγός το αυτοκίνητο με ακρίβεια προς τα πίσω και να κάνει ελιγμούς αποτελεί σημαντική απόδειξη ότι μπορεί να ελέγχει καλά το αυτοκίνητο και ότι έχει καλή αντίληψη του χώρου στον οποίο κινείται. Αυτός είναι και ο πραγματικός λόγος που η οπισθογωνία παραμένει κεντρικό σημείο των εξετάσεων.

Έχει πρακτική αξία

Παρότι η οπισθογωνία, όπως παρουσιάζεται στις εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης, δεν είναι μια κίνηση που θα χρειαστεί να εκτελεί ο οδηγός συχνά, έχει σημαντική πρακτική αξία.

Η ικανότητα ελεγχόμενης κίνησης όπισθεν υπό γωνία είναι καθοριστική για στάθμευση ή ελιγμούς σε στενούς χώρους, όπως υπόγεια πάρκινγκ, πυλωτές, ιδιωτικά γκαράζ και δρόμους στο κέντρο της πόλης, όπου η ακρίβεια στις αποστάσεις και η σωστή χρήση των καθρεφτών είναι απαραίτητη.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη τεχνική καλλιεργεί δεξιότητες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή οδήγηση: τον συντονισμό τιμονιού και πεντάλ, την καλύτερη εκτίμηση αποστάσεων, την παρατήρηση του περιβάλλοντος και τον υψηλό βαθμό αυτοσυγκέντρωσης.