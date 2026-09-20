Παρκάρισμα πάνω σε πεζοδρόμιο: Πότε έρχεται ο γερανός;

Το παρκάρισμα πάνω σε πεζοδρόμιο τιμωρείται αυστηρά από τον ΚΟΚ αλλά, εφόσον το όχημα παραμείνει σταθμευμένο για περισσότερες από 6 ώρες, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να το απομακρύνουν.

Η εύρεση θέσης στάθμευσης στα αστικά κέντρα αποτελεί καθημερινό πονοκέφαλο για χιλιάδες οδηγούς, ωστόσο η συνήθεια ορισμένων να παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο είναι γνωστό ότι συνεπάγεται αυστηρότατες συνέπειες.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας θέτει ένα ξεκάθαρο και αδιάλλακτο θεσμικό πλαίσιο, στοχεύοντας στην προστασία της ασφάλειας των πεζών και την άνετη κυκλοφορία τους μέσα στο αστικό περιβάλλον.

Τι λέει ο ΚΟΚ

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 38 του νέου ΚΟΚ: «Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται, για πεζούς καθώς και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση».

Οι κυρώσεις για όσους αγνοούν τη ρητή αυτή απαγόρευση είναι άμεσες και τσουχτερές. Στο ίδιο Άρθρο αναφέρεται πως η παράβαση αυτή κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Β, η οποία προβλέπει διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και το διοικητικό μέτρο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για είκοσι (20) ημέρες.

Πότε έρχεται ο γερανός

Τα πράγματα όμως γίνονται ακόμα δυσκολότερα αν ο οδηγός εγκαταλείψει το όχημά του στο ίδιο σημείο για ώρες. Αν το αυτοκίνητο παραμένει σταθμευμένο πάνω στο πεζοδρόμιο για παραπάνω από τρεις ώρες, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει την επιβολή νέου προστίμου, ενώ μετά το πέρας του δεύτερου τριώρου, προβλέπεται μεταφορά του οχήματος από γερανό.

Αξίζει να σημειωθεί πως, εάν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία ή η στάθμευση οχημάτων ατόμων με αναπηρία η μεταφορά γίνεται αμέσως.

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 11 του Αρθρου 38 αναφέρεται πως «Αν η παράνομη στάθμευση συνεχίζεται και πέραν των τριών (3) ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται νέα παράβαση από το ίδιο ή άλλο όργανο και μετά την πάροδο του δεύτερου τρίωρου γίνεται μεταφορά του οχήματος, τροχόσπιτου, σκάφους ή των άλλων ογκωδών αντικειμένων, εκτός αν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία ή η στάθμευση οχημάτων ατόμων με αναπηρία ή κυκλοφορία σιδηροδρομικού ή τροχιοδρομικού οχήματος, οπότε η μεταφορά γίνεται αμέσως».

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η στάθμευση πάνω στο πεζοδρόμιο δεν θεωρείται απλώς μια παράβαση, αλλά μια αντικοινωνική ενέργεια με κλιμακωτό μηχανισμό επιβολής κυρώσεων. Οι οδηγοί οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το παρκάρισμα πάνω σε πεζοδρόμιο μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στην ακαριαία απομάκρυνση του οχήματος από τα αρμόδια όργανα.