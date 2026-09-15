Πέρασα με πορτοκαλί: Είναι νόμιμο ή πληρώνω πρόστιμο;

Μπορεί πολλοί να θεωρούν ότι είναι νόμιμο να περνούν με πορτοκαλί φανάρι, ωστόσο η πραγματικότητα, όπως την ορίζει ο νέος ΚΟΚ είναι πολύ διαφορετική.
Για τους περισσότερους οδηγούς, το πορτοκαλί φανάρι λειτουργεί ως μια πρόσκληση να πατήσουν λίγο περισσότερο το γκάζι, αφού αντιμετωπίζεται σαν μια «παράταση» που πράσινου. Πρόκειται όμως για μια από τις μεγαλύτερες και πιο επικίνδυνες παρανοήσεις, καθώς ο ΚΟΚ αντιμετωπίζει την συνήθεια αυτή με τελείως διαφορετικό τρόπο.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όταν ο οδηγός συναντήσει σταθερό κίτρινο/πορτοκαλί φως κυκλικής μορφής πρέπει να επιβραδύνει και να σταματήσει. Στον ΚΟΚ, το πορτοκαλί εξισώνεται επί της ουσίας με το κόκκινο και επιβάλλει στον οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημά του πριν από τη διασταύρωση, περιμένοντας να ανάψει εκ νέου το πράσινο.
– απώλειας ελέγχου του οχήματος,
– οπίσθιας σύγκρουσης από όχημα που ακολουθεί,
– ολίσθησης (π.χ. σε βρεγμένο οδόστρωμα)
Σε αντίθεση, ωστόσο, με την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη που επισύρει πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες, για το πορτοκαλί φανάρι προβλέπεται πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.