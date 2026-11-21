Πριν ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις στις ΗΠΑ το 1859, το λεγόμενο «πετρέλαιο των πετρωμάτων» (rock oil), όπως ονομαζόταν για να διαχωρίζεται από τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη, συλλεγόταν με πανιά, τα οποία στη συνέχεια στύβονταν.

Περισσότερο από ένας αιώνας έχει περάσει από τότε που κάποια μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία μετέφερε για τελευταία φορά πετρέλαιο μέσα σε πραγματικά βαρέλια. Ωστόσο, το βαρέλι εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική μονάδα μέτρησης της πετρελαϊκής βιομηχανίας από τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν οι παραγωγοί πετρελαίου στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, αδυνατώντας να διαχειριστούν τις μεγάλες ποσότητες που εξορύσσονταν, άρχισαν να αποθηκεύουν το πολύτιμο υγρό σε βαρέλια ουίσκι.

Πριν ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις στις ΗΠΑ το 1859, το λεγόμενο «πετρέλαιο των πετρωμάτων» (rock oil), όπως ονομαζόταν για να διαχωρίζεται από τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη, συλλεγόταν με πανιά, τα οποία στη συνέχεια στύβονταν. Το προϊόν πωλούνταν ως θεραπευτικό σκεύασμα για σχεδόν κάθε πάθηση, από τους πονοκεφάλους μέχρι και την κώφωση, σημειώνει το περιοδικό Time.

Η αυξανόμενη ζήτηση για καύσιμο φωτισμού, καθώς τα αποθέματα λίπους φαλαινών που χρησιμοποιούνταν στις λάμπες άρχισαν να εξαντλούνται, οδήγησε στην ταχεία εξάπλωση των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την πετρελαιοπαραγωγό περιοχή της Πενσιλβάνια κατά τη δεκαετία του 1860.

Τα ξύλινα βαρέλια έφτασαν να κοστίζουν διπλάσια από το πετρέλαιο που περιείχαν

Ωστόσο, η υπερπαραγωγή που ακολούθησε οδήγησε σε τόσο μεγάλη πτώση των τιμών, ώστε, σε κάποια χρονική στιγμή, ένα άδειο ξύλινο βαρέλι να αξίζει διπλάσια από το πετρέλαιο που περιείχε, σύμφωνα με τον Daniel Yergin και το κορυφαίο έργο του για την ιστορία της πετρελαϊκής βιομηχανίας, The Prize.

Καθώς, όμως, η πετρελαϊκή άνθηση εδραιωνόταν και η χωρητικότητα του βαρελιού καθορίστηκε στα 42 γαλόνια, οι δρόμοι της Πενσιλβάνια γέμισαν με άμαξες που τις έσερναν άλογα και οι οποίες μετέφεραν μεγάλες στοίβες από βαρέλια.

Οι πρώτοι πετρελαιαγωγοί

Η δυσκολία στη μεταφορά των ολοένα αυξανόμενων ποσοτήτων πετρελαίου οδήγησε στην κατασκευή των πρώτων πετρελαιαγωγών, οι οποίοι ήταν κατασκευασμένοι από ξύλο. Παράλληλα, συνέβαλε στην επιχειρηματική δραστηριοποίηση του μόλις 25 ετών τότε John D. Rockefeller, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία που εξελίχθηκε στη γνωστή Standard Oil.

Η Standard Oil έφτασε τελικά να ελέγχει έως και το 90% της διύλισης πετρελαίου στις ΗΠΑ, προτού διασπαστεί το 1911, έπειτα από δικαστική απόφαση.

Λίγο μετά την κατασκευή των πρώτων αγωγών μεταφοράς πετρελαίου μεγάλων αποστάσεων στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, στα τέλη της δεκαετίας του 1870 και στις αρχές της δεκαετίας του 1880, τα πρώτα πετρελαιοφόρα πλοία άρχισαν να διέρχονται από τη Διώρυγα του Σουέζ. Έτσι γεννήθηκε το σύγχρονο σύστημα θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου.

Πόσα λίτρα είναι ένα γαλόνι

Σήμερα, τα σύγχρονα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα από 3 εκατομμύρια βαρέλια σε ένα ταξίδι.

Παρότι το πετρέλαιο μετριέται επίσης σε χιλιόλιτρα (στην Ιαπωνία) και σε μετρικούς τόνους (στη Ρωσία), η ιστορική κληρονομιά των βαρελιών ουίσκι παραμένει καθοριστική: για τις ανάγκες της διεθνούς εμπορίας και πώλησης, όλες οι μονάδες μέτρησης μετατρέπονται τελικά στο καθιερωμένο βαρέλι των 42 αμερικανικών γαλονιών, δηλαδή περίπου 159 λίτρων.