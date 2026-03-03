H πινακίδα της ελληνικής επαρχίας που μπερδεύει τους οδηγούς -Τι σημαίνει

Η συγκεκριμένη πινακίδα οδικής σήμανσης απαντάται συχνά στην επαρχία, όμως λίγοι οδηγοί γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν, όταν την συναντήσουν.

Οι πινακίδες οδικής σήμανσης αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της οδικής ασφάλειας, καθώς ρυθμίζουν την κυκλοφορία, προειδοποιούν για κινδύνους και καθοδηγούν τους οδηγούς αλλά και τους πεζούς.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι πινακίδες διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: τις αναγγελίας κινδύνου (προειδοποιητικές), που ενημερώνουν για πιθανό κίνδυνο στο οδικό τμήμα που ακολουθεί, τις ρυθμιστικές, που επιβάλλουν υποχρεώσεις ή απαγορεύσεις, και τις πληροφοριακές, που παρέχουν κατευθύνσεις για τη διαδρομή. Η κατανόηση και ο σεβασμός αυτών των κατηγοριών δεν είναι βασική προϋπόθεση για ασφαλή και υπεύθυνη οδήγηση.

Τι σημαίνει η πινακίδα Κ-42

Η πινακίδα Κ-42 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ανήκει στις προειδοποιητικές πινακίδες και ενημερώνει τον οδηγό ότι, στο οδικό τμήμα που ακολουθεί, υπάρχει κίνδυνος λόγω ομίχλης. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική σήμανση, καθώς η μειωμένη ορατότητα αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ατυχήματος.

Η τοποθέτηση της Κ-42 γίνεται πριν από το επικίνδυνο σημείο, ώστε να δίνεται στον οδηγό ο απαραίτητος χρόνος να προσαρμόσει την οδήγησή του. Αυτό που οφείλει να κάνει είναι μειώσει την ταχύτητα του οχήματος, να αποφύγει τις προσπεράσεις, να αυξήσει την απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα και να επιδείξει περισσότερη προσοχή σε ό,τι συνηθίζει.

Πού τη συναντούν οι οδηγοί