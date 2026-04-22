Πινακίδες που μοιάζουν όμως δεν είναι ίδιες – Το λάθος που επιφέρει πρόστιμο

Οι πινακίδες Ρ-5 και Ρ-6 μοιάζουν μεταξύ τους, αμφότερες εκφράζουν κανόνες προτεραιότητας, όμως το μήνυμα που γνωστοποιούν είναι πολύ διαφορετικό.

Οι πινακίδες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας λειτουργούν σαν μια κοινή «γλώσσα» στον δρόμο, που επιτρέπει σε οδηγούς, πεζούς και λοιπούς χρήστες να συνεννοούνται άμεσα, χωρίς λόγια. Ο ρόλος τους δεν περιορίζεται μόνο στη ρύθμιση της κυκλοφορίας· συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόληψη κινδύνων, στη διατήρηση της ομαλής ροής και, πάνω απ’ όλα, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Παρά τη σημασία τους, η ερμηνεία τους δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο φαίνεται. Η πληθώρα των σημάτων, σε συνδυασμό με τις οπτικές ομοιότητες μεταξύ ορισμένων από αυτά, μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε παρερμηνείες. Έτσι, ακόμη και ένας έμπειρος οδηγός ενδέχεται να μπερδευτεί και να πάρει λανθασμένη απόφαση τη λάθος στιγμή.

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο πινακίδες

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεγάλης ομοιότητας αποτελούν οι πινακίδες Ρ-5 και Ρ-6, αφού και στις δύο περιπτώσεις, υπάρχουν δύο βέλη που δείχνουν σε αντίθετες κατευθύνσεις, με τις διαφορές να εντοπίζονται τόσο στο σχήμα και το χρώμα της πινακίδες όσο και στο χρωματισμό των βελών. Αν και μοιάζουν μεταξύ τους, εκφράζουν διαφορετικούς κανόνες προτεραιότητας, κάτι που απαιτεί προσεκτική παρατήρηση και γνώση.

Η πινακίδα Ρ-5 ανήκει στην κατηγορία των ρυθμιστικών πινακίδων και γνωστοποιεί ότι λόγω στενότητας του οδοστρώματος, προτεραιότητα έχουν όσοι κινούνται στο αντίθετο ρεύμα, ενώ στον αντίποδα, η πινακίδα η Ρ-6 γνωστοποιεί στον οδηγό που θα την συναντήσει ότι, λόγω στενότητας του οδοστρώματος, έχει προτεραιότητα έναντι των οδηγών που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα.

To πρόστιμο

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η μη συμμόρφωση τόσο στο σήμα Ρ-5 όσο και στο Ρ-6 επισύρει πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 10 ημερών.