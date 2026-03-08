Πλήρως υβριδικά και ήπια υβριδικά αυτοκίνητα: Ποια είναι η διαφορά τους

Πολλοί οδηγοί μπερδεύουν τα full hybrid με τα mild hybrid αυτοκίνητα, αν και οι δύο τύποι οχημάτων έχουν ουσιαστικές διαφορές.

Με την έννοια της «πράσινης μετάβασης» να ακούγεται όλο και πιο συχνά -όχι πια ως ουτοπικό σύνθημα- αλλά ως μονόδρομος, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν βάλει για τα καλά την ηλεκτρική ενέργεια στις προϊοντικές γκάμες τους. Δεν είναι μόνο τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία δεν έχουν καταφέρει να διεισδύσουν στα αυτοκινητικά δρώμενα με τους προσδοκώμενους ρυθμούς.

Περίοπτη θέση στους καταλόγους των εταιρειών έχουν και τα υβριδικά μοντέλα, και αναφερόμαστε σε όσα δεν αντλούν ηλεκτρική ενέργεια από εξωτερική πηγή – ή διαφορετικά μέσω φόρτισης. Πολλοί καταναλωτές, ωστόσο, συνεχίζουν να ταυτίζουν τα πλήρως υβριδικά (Full Hybrid – HEV) με τα ήπια υβριδικά (mild hybrid – MHEV), παρότι οι δύο τεχνολογίες έχουν σημαντικές διαφορές.

Πλήρως υβριδικά

Τα πλήρως υβριδικά αυτοκίνητα ενσωματώνουν έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης (κυρίως βενζίνης), έναν ηλεκτροκινητήρα και μια μπαταρία υψηλής τάσης με μικρή ενεργειακή χωρητικότητα. Τα εν λόγω οχήματα μπορούν να κινούνται είτε από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, είτε από το ηλεκτρομοτέρ, είτε από έναν συνδυασμό και των δύο, ενώ το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εναλλάσσεται ομαλά μεταξύ των τρόπων λειτουργίας, ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες οδήγησης.

Το βασικό προσόν των εν λόγω οχημάτων είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των αστικών μετακινήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια (δηλαδή χωρίς να καταναλώνεται καύσιμο), η οποία παράγεται από την αναγεννητική πέδηση κατά την επιβράδυνση ή με τη βοήθεια του κινητήρα βενζίνης.

Ο οδηγός, ωστόσο, δεν πρέπει να περιμένει να διανύσει μεγάλες αποστάσεις ή να ταξιδέψει σε αυτοκινητόδρομο σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία. Αυτό διότι ο ρόλος της μπαταρίας είναι να προσφέρει ηλεκτρική λειτουργία στην πόλη και να υποστηρίζει τον βενζινοκινητήρα, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου – κατά τη συνεργασία των δύο πηγών ισχύος.

Επιπροσθέτως, κατά την έντονη επιτάχυνση (πίεση του πεντάλ γκαζιού), ο βενζινοκινητήρας, κατά κανόνα, εμπλέκεται στην κίνηση του αυτοκινήτου, προσφέροντας την ισχύ που χρειάζεται ο οδηγός. Πρωτεργάτρια στα HEV οχήματα ήταν η Toyota με το Prius, ενώ σήμερα φέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα σχετικής τεχνολογίας μοντέλων που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- τα Yaris, Yaris Cross, Corolla και C-HR.

Ήπια υβριδικά

Τα εν λόγω μοντέλα, όπως υποδηλώνει άλλωστε και η ονομασία τους, έχουν σε… ηπιότερο βαθμό υβριδικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, τα mild hybrid φέρουν μοτέρ βενζίνης και σπανιότερα πετρελαίου, μικρό ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια και μια μπαταρία 48V (σε ορισμένες περιπτώσεις 12V) που φορτίζει από την αναγεννητική πέδηση.

Σε αντίθεση με τα πλήρως υβριδικά, δεν μπορούν να κινηθούν αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Αντί γι’ αυτό, ο μικρός ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί παράλληλα με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, παρέχοντας υποβοήθηση κατά την εκκίνηση ή την επιτάχυνση του οχήματος. Παράλληλα, το σύστημα υποβοηθά τη λειτουργία υποστηρικτικών συστημάτων, όπως το start-stop, δηλαδή μπορεί να επανεκκινεί το θερμικό μοτέρ γρήγορα και ομαλά όταν το όχημα βρίσκεται σε αδράνεια, όπως για παράδειγμα στα φανάρια.

Ο κάτοχος mild hybrid αυτοκινήτου μπορεί να επωφεληθεί από μειωμένη κατανάλωση καυσίμου που φτάνει το 10%, χωρίς ωστόσο να επιτυγχάνεται η οικονομία των πλήρως υβριδικών αυτοκινήτων. Βασικός στόχος των αυτοκινητοβιομηχανιών μέσω της ενσωμάτωσης ήπια υβριδικών τεχνολογιών είναι να μειώσουν τις μέσες εκπομπές ρύπων του στόλου τους. Σημειώνεται ότι υπάρχουν και πιο προηγμένες ήπια υβριδικές τεχνολογίες, όπως αυτή του ομίλου Stellantis η οποία επιτρέπει την εκτέλεση μέρους των αστικών μετακινήσεων με ηλεκτρική ενέργεια.

Με δεδομένο ότι τα πλήρως υβριδικά αυτοκίνητα είναι πιο αποδοτικά και σύνθετα τεχνολογικά συγκριτικά με τα mild hybrid, έχουν υψηλότερο κόστος απόκτησης.