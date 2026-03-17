Πλήρως υβριδικό ή plug-in υβριδικό αυτοκίνητο: Ποιες οι διαφορές, τι να επιλέξω

Τα πλήρως υβριδικά αυτοκίνητα έχουν κάποια κοινά σημεία με τα plug-in υβριδικά, ωστόσο σημαντικές είναι οι διαφορές τους, τόσο σε εξαρτήματα όσο και στην χρήση και στις δυνατότητές τους.

Με τις τιμές της βενζίνης να έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα, ολοένα και περισσότεροι οδηγοί στρέφονται προς την υβριδική τεχνολογία, θεωρώντας πως αποτελεί το ιδανικό «ενδιάμεσο βήμα», συνδυάζοντας τη χαμηλή κατανάλωση με τη μεγάλη αυτονομία κίνησης.

Ωστόσο, δεν είναι όλα τα υβριδικά ίδια. Δύο από τις πιο διαδεδομένες κατηγορίες είναι τα πλήρως υβριδικά (full hybrid) και τα plug-in υβριδικά (PHEV). Αν και μοιάζουν σε φιλοσοφία, διαφέρουν σημαντικά στον τρόπο λειτουργίας, στο πώς φορτίζουν και στην καθημερινή χρήση.

Πλήρως υβριδικά (full hybrid)

Τα πλήρως υβριδικά (full hybrid) αυτοκίνητα συνδυάζουν έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης, έναν ηλεκτροκινητήρα και μια μπαταρία υψηλής τάσης σχετικά μικρής χωρητικότητας (έως 2 kWh). Το σύστημα μπορεί να κινεί το όχημα είτε μόνο με τον θερμικό κινητήρα, είτε μόνο με τον ηλεκτροκινητήρα, είτε με συνεργασία και των δύο, αλλάζοντας αυτόματα και ομαλά μεταξύ αυτών των τρόπων, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης (ταχύτητα, φορτίο, επιτάχυνση).

Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι, μέσα στην πόλη, για λίγα χιλιόμετρα και σε χαμηλές ταχύτητες, κινούνται σε μεγάλο βαθμό με ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να επεμβαίνει ο βενζινοκινητήρας, προσφέροντας χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Η ενέργεια αυτή προέρχεται κυρίως από την αναγεννητική πέδηση (όταν το αυτοκίνητο φρενάρει ή επιβραδύνει) και, όταν χρειάζεται, από τον κινητήρα βενζίνης που φορτίζει τη μπαταρία.

Τα αυτοφορτιζόμενα υβριδικά δεν είναι τόσο αποδοτικά στον αυτοκινητόδρομο, αφού σε υψηλές ταχύτητες, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης αναλαμβάνει τον κύριο ρόλο και λόγω του μεγαλύτερου βάρους του οχήματος, εμφανίζει -έστω ελαφρώς- υψηλότερη κατανάλωση από ένα σύγχρονο βενζινοκίνητο ή ήπια υβριδικό αυτοκίνητο αντίστοιχης κατηγορίας.

Όσον αφορά την τιμή τους, είναι κατά κανόνα πιο προσιτά από τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Άλλωστε η hybrid τεχνολογία έχει παραπάνω από 30 χρόνια εξέλιξης πίσω της.

Plug-in υβριδικά (PHEV)

Τα plug-in υβριδικά θεωρούνται από πολλούς ως η τελευταία «γέφυρα» ανάμεσα στα συμβατικά και τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα καθώς ο χρήστης τους μπορεί να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα της αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης και παράλληλα την ελευθερία να πραγματοποιήσει μεγάλα ταξίδια χωρίς άγχος για την αυτονομία ή για το εάν υπάρχει κάποιος φορτιστής κοντά στον προορισμό του.

Για να το πετύχει αυτό, ένα παραδοσιακό plug-in υβριδικό σύστημα αποτελείται από έναν θερμικό κινητήρα, συνήθως βενζίνης, έναν ή περισσότερους ηλεκτροκινητήρες και μια μπαταρία που, σε αντίθεση με αυτή των πλήρως υβριδικών, έχει σαφώς μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η μπαταρία στα πλήρως υβριδικά αυτοκίνητα δεν ξεπερνά τα 2 kWh, όταν στα plug-in υβριδικά συστήματα, η χωρητικότητά τους μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 30 kWh, με το ρεκόρ να είναι η μπαταρία των 70 kWh του Zeekr 9X. Η μεγαλύτερη χωρητικότητα της μπαταρίας δίνει τη δυνατότητα στα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα να κάνουν από 60 έως 150 χιλιόμετρα μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, πριν χρειαστεί να επέμβει ο θερμικός κινητήρας.

Επιπλέον, πέρα από τα παραδοσιακά plug-in hybrid, υπάρχουν και τα plug-in με range extender ή REEV. Σε αυτή την περίπτωση την κίνηση στους τροχούς προσφέρει αποκλειστικά ο ηλεκτροκινητήρας και το θερμικό μοτέρ λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας με ενέργεια η οποία αξιοποιείται από το ηλεκτρικό μοτέρ.

Δεύτερη μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα πλήρως υβριδικά, είναι ότι τα plug-in οχήματα μπορούν να φορτιστούν μέσω πρίζας, όπως τα αμιγώς ηλεκτρικά. Σε αντίθεση όμως με τα τελευταία, δεν απαιτείται η τοποθέτηση κάποιας ειδικής εγκατάστασης πχ wallbox. Ενώ το wallbox επιταχύνει πολύ τη διαδικασία, επειδή η μπαταρία των PHEV δεν είναι τόσο μεγάλη σε χωρητικότητα, αρκεί η σύνδεση με μια οικιακή πρίζα σούκο για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της νύχτας ή στο χώρο δουλειάς του χρήστη, όσο αυτός εργάζεται. Επίσης, κάποια plug-in υβριδικά υποστηρίζουν σύνδεση με ταχυφορτιστή DC, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο που χρειάζεται να μείνουν συνδεδεμένα.

Ακόμη, σε αντίθεση με τα υβριδικά, για να αξιοποιήσει ένας χρήστης πλήρως τα πλεονεκτήματα ενός plug-in υβριδικού οχήματος πρέπει να γνωρίζει να το χρησιμοποιεί. Η φόρτιση των PHEV οχημάτων πρέπει να γίνεται τακτικά, αφού σε διαφορετική περίπτωση, το αυτοκίνητο λειτουργεί μεν σαν υβριδικό αλλά έχει αρκετό παραπάνω βάρος (λόγω της μεγαλύτερης μπαταρίας), με συνέπεια να αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό η κατανάλωση καυσίμου, ελαχιστοποιώντας τα οφέλη που προσφέρει το σύστημα. Επομένως, η πρόσβαση σε σημείο φόρτισης, στο σπίτι ή στη δουλειά, είναι καθοριστικός παράγοντας.

Σημειώνεται πως τα plug-in μοντέλα είναι κατά κανόνα πιο ακριβά από τα πλήρως υβριδικά, όμως συχνά συνοδεύονται από φορολογικά κίνητρα για τους επαγγελματίες και τους εταιρικούς χρήστες, εφόσον εκπέμπουν λιγότερα από 50 γραμ.C02/χλμ. και η Λιανική Τιμή προ Φόρων δεν υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ.

Τι να επιλέξω

Ένα plug-in υβριδικό αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους έχουν εύκολη πρόσβαση σε φόρτιση (στο σπίτι ή στη δουλειά) και πραγματοποιούν καθημερινά σχετικά μικρές αποστάσεις, καθώς μπορεί να κινηθεί για μεγάλο μέρος των μετακινήσεων αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, μειώνοντας σημαντικά το κόστος χρήσης.

Αντίθετα, για όσους δεν έχουν δυνατότητα φόρτισης ή δεν επιθυμούν να αλλάξουν τις συνήθειές τους, μπλέκοντας με καλώδια, ένα πλήρως υβριδικό αυτοκίνητο αποτελεί πιο πρακτική και «ξέγνοιαστη» λύση, προσφέροντας χαμηλή κατανάλωση χωρίς καμία εξάρτηση από πρίζα.