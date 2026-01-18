Ποιες ώρες παρκάρω δωρεάν στις θέσεις επισκεπτών στην Αθήνα – Τριπλασιάστηκε το πρόστιμο

Η χρήση των θέσεων επισκεπτών γίνεται με καταβολή αντιτίμου, το οποίο υπολογίζεται με βάση τη χρονική διάρκεια στάθμευσης του οχήματος. Τριπλασιάστηκε το πρόστιμο για τους παραβάτες.

Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης εφαρμόζεται από τον Νοέμβριο του 2006 στην Αθήνα, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των διερχόμενων οχημάτων στις κεντρικές κυκλοφοριακές αρτηρίες της πόλης (εμπορικό τρίγωνο, Ιστορικό Κέντρο κ.α.) και για να διευκολύνει τους πολίτες/επισκέπτες στην εξεύρεσή θέσεων στάθμευσης.

Η λειτουργία του Σ.Ε.Σ. περιλαμβάνει 12 συνολικά ζώνες (περιοχές) μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων και 4 βασικές κατηγορίες θέσεων στάθμευσης για οχήματα (επισκεπτών, μόνιμων κατοίκων, ειδικών θέσεων και δίκυκλων).

Οι θέσεις για επισκέπτες ανέρχονται σε συνολικά 3.463, ενώ φέρουν κατακόρυφη σήμανση (Ρ69 “Ρ-Με πληρωμή”) και λευκή γραμμογράφηση επί του οδοστρώματος.

Πόσο κοστίζει η ελεγχόμενη στάθμευση

Η χρήση των θέσεων επισκεπτών γίνεται με καταβολή αντιτίμου, το οποίο υπολογίζεται με βάση τη χρονική διάρκεια στάθμευσης του οχήματος.

Ειδικότερα, η μέγιστη διάρκεια επιτρεπόμενης στάθμευσης είναι 3 ώρες και τα τέλη στάθμευσης ανέρχονται σε 50 λεπτά για στάθμευση μισής ώρας και αυξάνονται κατά 50 λεπτά ανά μισή ώρα, μέχρι τη δεύτερη ώρα όπου φτάνει τα 2 ευρώ. Για στάθμευση 2,5 ωρών ο χρήστης πρέπει να καταβάλλει 4 ευρώ και 3 ωρών 6 ευρώ.

Η πληρωμή για τους επισκέπτες γίνεται με 3 τρόπους:

Μέσω την εφαρμογής myathenspass και την χρήση πιστωτικής κάρτας

Μέσω POS σε όλα τα εξουσιοδοτημένα περίπτερα ή καταστήματα

Με την αγορά ξυστής κάρτας

Πότε παρκάρω δωρεάν – Το πρόστιμο

Η ελεγχόμενη στάθμευση ισχύει στις θέσεις επισκεπτών τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 9 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Την Κυριακή δεν ισχύει το καθεστώς χρέωσης.

Με τον παλιό ΚΟΚ, όσοι δεν είχαν μεριμνήσει να αγοράσουν χρόνο ή αυτός είχε λήξει, η δημοτική αστυνομία επέβαλε πρόστιμο ύψους 10 ευρώ, το οποίο πλέον έχει αυξηθεί στα 30 ευρώ.

Στον αντίποδα, στις θέσεις των κατοίκων και στις ειδικές θέσεις, το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης ισχύει όλο το 24ωρο και καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, χωρίς χρονικό περιορισμό για όλες τις ημέρες και ώρες.