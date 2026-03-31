Ποιο είναι πλέον το πρόστιμο για όσους πετούν σκουπίδια από το αυτοκίνητο;

Όσοι ανοίγουν το παράθυρο του αυτοκινήτου τους και απορρίπτουν αντικείμενο τιμωρούνται με αυστηρό πρόστιμο.

Γόπες, αποδείξεις από διόδια, καφέδες, πλαστικά μπουκάλια. Η απόρριψη αντικειμένων από το παράθυρο του αυτοκινήτου αποτελεί μια αντικοινωνική και επικίνδυνη συμπεριφορά, που επιβαρύνει το περιβάλλον, θέτει σε κίνδυνο άλλους οδηγούς και υποβαθμίζει τη δημόσια εικόνα των δρόμων.

Δεδομένων των προβλημάτων που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη πρακτική, με το νέο ΚΟΚ προβλέπονται αυστηρές ποινές για τους παραβάτες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 (Κανόνες Οδικής Συμπεριφοράς) του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας:

Δεν επιτρέπεται η απόρριψη από το όχημα οποιουδήποτε αντικειμένου, έστω και αν από αυτό δεν καθίσταται επικίνδυνη ούτε παρακωλύεται η κυκλοφορία.

Δεν επιτρέπεται η απόρριψη από το όχημα κάθε αντικειμένου ή ουσίας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή να ρυπάνει το περιβάλλον.

Οι παραπάνω παραβάσεις κατατάσσονται στην κατηγορία Ε2-Α και στην κατηγορία Σ. Επομένως ο παραβάτης τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ, με τον οδηγό να χάνει το δίπλωμα οδήγησης για διάστημα 40 ημερών.

Αναφορικά με το τσιγάρο, κάθε καπνιστής οφείλει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον αντικαπνιστικό Νόμο (4633/2019) απαγορεύεται το κάπνισμα εφόσον μέσα στο όχημα επιβαίνει άτομο κάτω των 12 ετών.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να σβήνει το τσιγάρο σε φορητό τασάκι (εφόσον δεν φέρει κάποιο ενσωματωμένο στην κεντρική κονσόλα το αυτοκίνητό του) και σε καμία περίπτωση να μην το απορρίπτει στο περιβάλλον.

Οι κίνδυνοι από την απόρριψη οποιαδήποτε αντικειμένου από το αυτοκίνητο: