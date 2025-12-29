Ποιο είναι το πρόστιμο αν πληρώσω τα Τέλη Κυκλοφορίας με καθυστέρηση λίγων ημερών;

Πολλοί ιδιοκτήτες θεωρούν ότι εφόσον εξοφλήσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας με λίγες μέρες καθυστέρηση, το πρόστιμο θα ανέρχεται σε μόλις λίγα ευρώ, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Μόλις λίγα 24ώρα (έως 31 Δεκεμβρίου) απομένουν έως τη λήξη της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι σήμερα οι οδηγοί που δεν έχουν προχωρήσει στην εξόφληση ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες, και επομένως για να αποφύγουν τα πρόστιμα έχουν μόλις λίγες ώρες για να διευθετήσουν την εν λόγω υποχρέωση.

Πολλοί, μάλιστα, θεωρούν ότι εφόσον προβούν στην εξόφληση με λίγες μέρες καθυστέρηση, το πρόστιμο θα ανέρχεται σε μόλις λίγα ευρώ, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Μόλις από την 1η Ιανουαρίου και μέχρι τις 31 του ίδιου μήνα, προβλέπεται πρόστιμο που αντιστοιχεί στο 25% των Τελών Κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης ΙΧ με Τέλη Κυκλοφορίας 200 ευρώ, θα επιβαρυνθεί με επιπλέον 50 ευρώ και επομένως ο τελικός «λογαριασμός» θα ανέλθει σε 250 ευρώ.

Εφόσον καταβάλει τα τέλη εντός του Φεβρουαρίου, τότε θα κληθεί να πληρώσει 300 ευρώ, μιας και το πρόστιμο αντιστοιχεί στο 50% των τελών, ενώ μετά την πάροδο δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας, θα καταβάλει 400 ευρώ (100% πρόστιμο).

Η εξόφληση των τελών γίνεται με την εξής διαδικασία:

Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE. Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet. Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας. Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.

Διευκρινίσεις

Η ΑΑΔΕ αποσαφηνίζει κρίσιμα σημεία που αφορούν χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων.

Αν μεταβιβάσω το όχημα εντός του τρέχοντος έτους, οφείλω τέλη κυκλοφορίας του επομένου έτους;

Όχι. Τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται μέχρι και το έτος της μεταβίβασης από τον πωλητή. Στις περιπτώσεις όπου κατατίθενται τα δικαιολογητικά για μεταβίβαση ενός οχήματος στο τέλος ενός έτους και η μεταβίβαση πραγματοποιείται το επόμενο έτος, τότε τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από τον πωλητή και για το έτος αυτό (έτος μεταβίβασης).

Είμαι συνιδιοκτήτης ενός οχήματος και έχουν εκδοθεί έντυπα τελών για κάθε ΑΦΜ. Πρέπει να τα καταβάλλουμε όλοι οι συνιδιοκτήτες;

Όχι. Τα τέλη είναι αδιαίρετα και αρκεί να τα πληρώσει ένας από τους συνιδιοκτήτες. Αν δεν πληρωθούν, ο καθένας είναι συνυπόχρεος για ολόκληρο το ποσό.

Έχει αλλάξει ο αριθμός κυκλοφορίας και έχω πληρώσει τα τέλη πριν την αλλαγή. Οφείλω τέλη και στο νέο αριθμό;

Όχι, γιατί οι δύο αριθμοί συσχετίζονται και ισχύει η πληρωμή ανεξάρτητα σε ποιον αριθμό έγινε.

Πότε δεν οφείλονται τέλη;

Όταν το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία, εκούσια ή ηλεκτρονική ή αναγκαστική, πριν την έναρξη του έτους το οποίο αφορούν.

Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Ελλιπή στοιχεία για τον υπολογισμό των τελών»

Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, τα τέλη υπολογίζονται βάσει των κυβικών εκατοστών του κινητήρα (cc), των εκπομπών ρύπων (CO2), του μεικτού βάρους και των θέσεων. Αν η βάση υπολογισμού δεν είναι συμπληρωμένη, δεν μπορούν να 2 υπολογιστούν τα τέλη και θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, προκειμένου να διορθωθεί η άδεια κυκλοφορίας.

Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Ο ΑΦΜ δεν εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του οχήματος»;

Ο ΑΦΜ που έχετε συμπληρώσει, ή είναι λανθασμένος (οπότε συμπληρώνετε τον σωστό), ή αναγράφεται στην άδεια ΑΦΜ διαφορετικός από αυτόν του κατόχου (οπότε απευθύνεστε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών), ή είναι διαφορετικός στα στοιχεία που τηρούνται από την Υπηρεσία μας (οπότε απευθύνεστε στη ΔΟΥ). Αν δεν ισχύει κάτι από τα ανωτέρω, τότε ενδεχομένως να συμπληρώνετε λανθασμένο αριθμό κυκλοφορίας.

Ταξινόμησα σήμερα το όχημα μου και έλαβα άδεια κυκλοφορίας. Ποια είναι η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους ταξινόμησης;

Τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος πρέπει να καταβληθούν μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία εκδόσεως της άδειας κυκλοφορίας. Τα τέλη κυκλοφορίας του έτους ταξινόμησης είναι πάντα ετήσια.

Θέλω να πληρώσω τέλη κυκλοφορίας για συγκεκριμένο αριθμό μηνών για το επιβατικό όχημα Ι.Χ. ή μοτοσυκλέτα Ι.Χ. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 62Α του ν. 5177/2025 . Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον το όχημά σας είναι σε ακινησία έχετε την δυνατότητα από 01/04 εκάστου έτους να καταβάλλετε αναλογικά τέλη κυκλοφορίας ακολουθώντας την εξής διαδρομή: myAADE > Εφαρμογές > Πολίτες > Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet, είσοδος στη εφαρμογή, εισάγετε τον ΑΦΜ σας, τον αριθμό κυκλοφορίας, το τρέχον έτος και στη συνέχεια στο πεδίο «Τύπος τελών» την ένδειξη «Αναλογικά». Τέλος, από το πεδίο «Μήνες» θα πρέπει να επιλεγεί ο αριθμός των μηνών για τους οποίους θα καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας. Χρονικό διάστημα μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας

Έληξε η περίοδος για την οποία είχα καταβάλλει τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας και επιθυμώ να κρατήσω το όχημα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τι πρέπει να κάνω;

Σε περίπτωση που έληξε η περίοδος, για την οποία είχαν καταβληθεί τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, και επιθυμείτε να την επεκτείνετε, θα πρέπει να καταβάλλεται τα υπολειπόμενα τέλη κυκλοφορίας από τα ετήσια. Για παράδειγμα, αν έχετε καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας για πέντε μήνες και επιθυμείτε να επεκτείνετε την περίοδο που θα βρίσκεται το όχημα σε κυκλοφορία, πρέπει να καταβάλλεται τους υπόλοιπους επτά μήνες του έτους.

Είχα πληρώσει αναλογικά τέλη κυκλοφορίας για το όχημα μου και ξέχασα να το θέσω σε ακινησία στο τέλος της περιόδου για την οποία είχα καταβάλλει τέλη κυκλοφορίας. Τι πρέπει να κάνω;

Στην περίπτωση αυτή, από τις 11/4/2025 και εφεξής, εάν το όχημα δεν έχει τεθεί σε ακινησία από τον ιδιοκτήτη ή τους συνιδιοκτήτες του, μέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία είχαν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας, τότε το όχημα τίθεται σε ακινησία αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μετά την παρέλευση της περιόδου κυκλοφορίας.