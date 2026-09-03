Ποιοι υποχρεούνται να αντικαταστήσουν το δίπλωμα φέτος

Στην υποχρεωτική ανανέωση, το κόστος του ηλεκτρονικού παραβόλου ανέρχεται σε 105 ευρώ.

Αν και τα παλιά χάρτινα διπλώματα οδήγησης έχουν μερικά χρόνια ζωής ακόμα, ωστόσο πολλοί οδηγοί θα αναγκαστούν να τα αντικαταστήσουν από φέτος κιόλας.

Όσοι οδηγοί συμπληρώνουν φέτος το 65ο έτος, υποχρεούνται να προβούν σε αντικατάσταση του παλιού τους διπλώματος με το νέο πλαστικό δίπλωμα ευρωπαϊκού τύπου.

Το κόστος για την ανανέωση διπλώματος

Το κόστος διαφέρει ανάλογα με τον λόγο της αντικατάστασης. Αν για παράδειγμα κάποιος συμπληρώσει τα 65 έτη, θα πρέπει να προβεί σε υποχρεωτική ανανέωση. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος του ηλεκτρονικού παραβόλου ανέρχεται σε 105 ευρώ, χωρίς να προστεθούν σε αυτό το ποσό τα έξοδα για φωτογραφίες και γιατρούς.

Οι οδηγοί άνω των 65 ετών θα πρέπει να εξεταστούν υποχρεωτικά από παθολόγο και οφθαλμίατρο, ενώ οι άνω των 80 θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω και από ωτορινολαρυγγολόγο, καθώς και από ψυχίατρο ή νευρολόγο.

Αντίθετα, αν κάποιος επιθυμεί χωρίς να υποχρεούται την αντικατάσταση του χάρτινου διπλώματος με το νέο πλαστικό, θα επιβαρυνθεί με 30 ευρώ.

Το νέο πλαστικό δίπλωμα, μπορεί να αποθηκευτεί και ψηφιακά στο Gov.gr Wallet.

Τα ψηφιακά έγγραφα του Gov.gr Wallet είναι πλήρως ισάξια με τα έγχαρτα έγγραφα, για κάθε νόμιμη χρήση εντός της Ελληνικής επικράτειας.

H ψηφιακή άδεια οδήγησης όμως, δεν αποτελεί διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο, οπότε σε αυτή την περίπτωση ο οδηγός θα πρέπει να έχει μαζί του τη φυσική άδεια.