Ποιος έχει τελικά προτεραιότητα στις διασταυρώσεις;

Αν και ο γενικός κανόνας της «προτεραιότητας από δεξιά» είναι γνωστός σε όλους, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) περιλαμβάνει συγκεκριμένες εξαιρέσεις και αυστηρές ποινές που κάθε οδηγός οφείλει να γνωρίζει.

Η κίνηση στις διασταυρώσεις αποτελεί ένα από τα πιο συχνά σημεία προστριβής και ατυχημάτων στους ελληνικούς δρόμους.

Αν και ο γενικός κανόνας της «προτεραιότητας από δεξιά» είναι γνωστός σε όλους, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) περιλαμβάνει συγκεκριμένες εξαιρέσεις και αυστηρές ποινές που κάθε οδηγός οφείλει να γνωρίζει.

Ο κανόνας και οι εξαιρέσεις

Όταν πλησιάζετε σε μια διασταύρωση χωρίς σήμανση, η προτεραιότητα ανήκει πάντα σε αυτόν που έρχεται από τα δεξιά.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις όπου ο κανόνας αυτός ανατρέπεται πλήρως.

Μια από τις εξαιρέσεις είναι οι μεγάλοι οδικοί άξονες. Όσοι κινούνται σε αυτοκινητόδρομους, εθνικές οδούς και οδούς ταχείας κυκλοφορίας έχουν πάντα προτεραιότητα έναντι των οχημάτων που εισέρχονται σε αυτούς.

Επιπλέον, εξαίρεση αποτελεί και η έξοδος από ιδιωτικούς ή βοηθητικούς χώρους.

Αν ένας οδηγός βγει από πεζόδρομο, χωματόδρομο, μονοπάτι, πάρκινγκ, βενζινάδικο ή πυλωτή, οφείλει να παραχωρήσει προτεραιότητα σε όλα τα οχήματα που κινούνται ήδη στην οδό.

Επίσης, όποιος οδηγός ξεκινάει από στάση ή κινείται με την όπισθεν χάνει την προτεραιότητά του.

Υπενθυμίζεται, ότι τα τραμ και τα τρένα έχουν παντού και πάντα, προτεραιότητα.

Φανάρια εναντίον Πινακίδων

Ένα συχνό λάθος αφορά τη σύγχυση μεταξύ σημάτων και φαναριών.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας σημειώνει ότι οι ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών υπερισχύουν των πινακίδων σήμανσης.

Η πινακίδα ισχύει μόνο αν τα φανάρια είναι σβηστά ή αναβοσβήνουν με κίτρινο χρώμα.

Απαγορεύεται το μπλοκάρισμα της διασταύρωσης

Ακόμα κι αν το φανάρι είναι πράσινο, ο ΚΟΚ απαγορεύει την είσοδο στη διασταύρωση αν η κίνηση είναι τόσο πυκνή που με αποτέλεσμα ένα όχημα να κινδυνεύει να εγκλωβιστεί μέσα σε αυτή.

Ο οδηγός που έχει εισέλθει στον κόμβο όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες, μπορεί να εξέλθει και πριν δοθεί το σήμα ελεύθερης κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσει, αν δεν παρεμποδίζεται η διέλευση των υπολοίπων οχημάτων.

Τα πρόστιμα

Η παραβίαση των κανόνων προτεραιότητας θεωρούνται σοβαρές και υπάγονται στην κατηγορία Ε3-Β (350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες).

Όταν όμως πρόκειται για παραβίαση της προτεραιότητας έναντι του τραμ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.200 ευρώ και 60 ημέρες επί τόπου αφαίρεση του διπλώματος.

Όταν πρόκειται για παραβίαση της προτεραιότητας έναντι τρένου, εκτός των διοικητικών κυρώσεων, οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι και με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή έως 2.000 ευρώ, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με το άρθρο 291 του Ποινικού Κώδικα ή από άλλη ποινική διάταξη.