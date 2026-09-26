Πέρασες με πορτοκαλί: Πότε είναι νόμιμο και πότε πληρώνεις πρόστιμο;

Μπορεί πολλοί να θεωρούν ότι είναι νόμιμο να περνούν με πορτοκαλί φανάρι, ωστόσο η πραγματικότητα, όπως την ορίζει ο νέος ΚΟΚ είναι πολύ διαφορετική.

Για τους περισσότερους οδηγούς, το πορτοκαλί φανάρι λειτουργεί ως μια πρόσκληση να πατήσουν λίγο περισσότερο το γκάζι, αφού αντιμετωπίζεται σαν μια «παράταση» που πράσινου. Πρόκειται όμως για μια από τις μεγαλύτερες και πιο επικίνδυνες παρανοήσεις, καθώς ο ΚΟΚ αντιμετωπίζει την συνήθεια αυτή με τελείως διαφορετικό τρόπο.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όταν ο οδηγός συναντήσει σταθερό κίτρινο/πορτοκαλί φως κυκλικής μορφής πρέπει να επιβραδύνει και να σταματήσει. Στον ΚΟΚ, το πορτοκαλί εξισώνεται επί της ουσίας με το κόκκινο και επιβάλλει στον οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημά του πριν από τη διασταύρωση, περιμένοντας να ανάψει εκ νέου το πράσινο.