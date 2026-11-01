Πώς να αλλάξεις μόνος σου ένα κλαταρισμένο λάστιχο

Αφού ο οδηγός, πρώτα σβήσει τον κινητήρα, τραβήξει χειρόφρενο και ανάψει τα αλάρμ, είναι αναγκαία η τοποθέτηση προειδοποιητικού τριγώνου.

Κανείς δεν περιμένει να πάθει κλατάρισμα όταν βγαίνει με το αυτοκίνητο, όμως είναι καλύτερο να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει πριν μείνει από λάστιχο, παρά να προσπαθεί να το μάθει εκείνη τη στιγμή στην άκρη του δρόμου.

Αν ο οδηγός χτυπήσει κάποιο εμπόδιο ή πέσει σε μια ιδιαίτερα βαθιά λακκούβα, το ελαστικό μπορεί να ξεφουσκώσει γρήγορα. Πιθανότατα το τιμόνι θα τραβάει και προς κάποια πλευρά, ενώ πιθανότατα θα ακούγεται και ένας γδούπος, που θα ακολουθείται από έναν επαναλαμβανόμενο ήχο.

Αν το ελαστικό χάνει αργά τον αέρα του, για παράδειγμα λόγω ενός καρφιού, το τιμόνι μπορεί απλώς να φαίνεται πιο βαρύ από το συνηθισμένο ή το αυτοκίνητο να τραβάει προς τη μία πλευρά.

Σε κάθε περίπτωση, το πιο ασφαλές για έναν οδηγό είναι να σταματήσει.

Βεβαίως, η πρώτη εναλλακτική για κάποιον είναι να καλέσει την οδική βοήθεια. Στην περίπτωση όμως που η οδική βοήθεια μπορεί να καθυστερήσει ή απλώς ο οδηγός θέλει να αλλάξει το λάστιχο μόνος του θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα.

Αφού πρώτα σβήσει τον κινητήρα, τραβήξει χειρόφρενο και ανάψει τα αλάρμ, είναι αναγκαία η τοποθέτηση προειδοποιητικού τριγώνου, εκτός και αν το όχημα έχει προλάβει να σταθμέυσει σε κάποιον χώρο πάρκινγκ.

Checklist για κλατάρισμα: τι πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο

Τι πρέπει όμως να έχει κανείς μαζί του, ώστε να μην βρεθεί απροετοίμαστος;

Ρεζέρβα

Εγχειρίδιο του αυτοκινήτου: δείχνει πού βρίσκονται τα σημεία ανύψωσης με τον γρύλο, καθώς

του αυτοκινήτου: δείχνει πού βρίσκονται τα σημεία ανύψωσης με τον γρύλο, καθώς Κλειδί τροχών ή δυναμόκλειδο το οποίο ταιριάζει στα μπουλόνια ή τα παξιμάδια των τροχών

τροχών ή δυναμόκλειδο το οποίο ταιριάζει στα μπουλόνια ή τα παξιμάδια των τροχών Προειδοποιητικό τρίγωνο

Γρύλος

Τάκοι τροχών: ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας που εμποδίζει το αυτοκίνητο να κυλήσει.Πώς να τοποθετήσετε τη ρεζέρβα

Πώς να τοποθετήσετε τη ρεζέρβα

Αρχικά, βγάζουμε τη ρεζέρβα και τα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου του γρύλου. Συνήθως βρίσκονται στο πορτμπαγκάζ, κάτω από το δάπεδό του.

Έπειτα, ανοίγουμε το εγχειρίδιο οδηγιών και εντοπίζουμε το σημείο ανύψωσης του αυτοκινήτου. Το εγχειρίδιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει οδηγίες για την αλλαγή ελαστικού.

Αφαιρούμε οποιοδήποτε κάλυμμα κρύβει τα μπουλόνια του τροχού. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το παρεχόμενο κλειδί, ώστε ώστε να αφαιρεθούν τα μπουλόνια.

Περιστρέφουμε το κλειδί αριστερόστροφα για να χαλαρώσουν.

Στη συνέχεια τοποθετούμε τον γρύλο κάτω από το σημείο ανύψωσης που βρίσκεται πιο κοντά στον τροχό που πρόκειται να αλλάξουμε.

Περιστρέφουμε τη λαβή δεξιόστροφα για να σηκωθεί το αυτοκίνητο. Ο γρύλος πρέπει πατάει σωστά στο έδαφος, καθώς πρόκειται να δεχθεί το βάρος του αυτοκινήτου.

Αφού αφαιρεθούν τα μπουλόνια, θα πρέπει πλέον να μπορεί να βγει ο τροχός με το κλαταρισμένο ελαστικό και να αντικατασταθεί με τη ρεζέρβα.

Στη συνέχεια, τοποθετούμε ξανά τα μπουλόνια του τροχού και στη συνέχεια κατεβάζουμε το αυτοκίνητο στο έδαφος.

Μόλις το αυτοκίνητο πατήσει ξανά στο έδαφος, σφίγγουμε τα μπουλόνια, ιδανικά ακολουθώντας διαγώνια σειρά. Έτσι, αν το αυτοκίνητο έχει πέντε μπουλόνια τοποθετημένα σε σχήμα αστεριού, κάτι αρκετά συνηθισμένο, σφίγγουμε το πρώτο, στη συνέχεια το τρίτο, το πέμπτο, το δεύτερο και, τέλος, το τέταρτο.

Οι ρεζέρβες που παρέχονται με τα αυτοκίνητα είναι συνήθως στενότερες από τα κανονικά ελαστικά και με χαμηλότερο όριο ταχύτητας.

Τα ελαστικά αυτών των τροχών έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση έκτακτης ανάγκης και δεν προσφέρουν την ίδια απόδοση στο φρενάρισμα ή την ίδια πρόσφυση με ένα κανονικό ελαστικό, οπότε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο διάστημα και ο οδηγός θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο βουλκανιζατέρ για αντικατάσταση.