Πώς να κρατήσεις ψηλά την αξία μεταπώλησης του αυτοκινήτου σου

Με τακτική συντήρηση και φροντίδα, προσεκτική οδήγηση και σωστή φύλαξη, το καινούργιο σου αυτοκίνητο μπορεί να διατηρήσει ψηλά την αξία του και, όταν το πουλήσεις, να σου δώσει πίσω μεγάλο μέρος του ποσού που ξόδεψες για να το αποκτήσεις.

Αγοράζοντας ένα αυτοκίνητο, λίγοι σκέφτονται από την πρώτη μέρα ποια θα είναι η αξία μεταπώλησης, όταν έρθει η ώρα να το αποχωριστούν. Αρκού όμως μερικές σωστές επιλογές και προσεκτική φροντίδα, για να διατηρήσεις την αξία του αυτοκινήτου σου σε υψηλά επίπεδα και να πετύχεις καλύτερη τιμή όταν αποφασίσεις να το πουλήσεις.

Κάνε τακτικά service και κράτησε το βιβλίο συντήρησης ενημερωμένο

Η σωστή και τακτική συντήρηση είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την αξία μεταπώλησης. Ένα πλήρες και ενημερωμένο βιβλίο σέρβις λειτουργεί ως «πιστοποιητικό υγείας» για το όχημά σου. Δείχνει ότι το αυτοκίνητο έχει συντηρηθεί με συνέπεια και υπευθυνότητα, κάτι που αυξάνει την εμπιστοσύνη του επόμενου αγοραστή. Προτίμησε πάντα τα σέρβις σε εξουσιοδοτημένα ή αξιόπιστα συνεργεία και κράτα τα σχετικά παραστατικά.

Επίλεξε δημοφιλή μοντέλα και εκδόσεις

Ένα μοντέλο που έχει σημειώσει πολλές ταξινομήσεις είναι πιο εύκολο να μεταπωληθεί αργότερα σε καλή τιμή, αφού η εμπορικότητά του είναι απόδειξη ότι είναι πολλοί αυτοί που ψάχνουν να το αποκτήσουν. Μεγάλη σημασία έχει επίσης ο τύπος αμαξώματος του αυτοκινήτου. Αυτή τη στιγμή, τα SUV κάθε μεγέθους κυριαρχούν στην αγορά την στιγμή που τα σεντάν και τα στέισον-βάγκον σημειώνουν λιγοστές πωλήσεις.

Επιπλέον, προτίμησε εκδόσεις με πλούσιο εξοπλισμό που διαθέτουν μεγάλες οθόνες, κλιματισμό, ζάντες αλουμινίου, πολλές επιλογές συνδεσιμότητας και διάφορες άλλες ανέσεις που θα προσελκύσουν τους επόμενους αγοραστές. Έτσι, το αυτοκίνητό σου θα ξεχωρίζει σε σχέση με άλλα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που διαθέτουν μόνο τον πλήρως απαραίτητο εξοπλισμό.

Προτίμησε αυτοκίνητα με μικρό κυβισμό που είναι οικονομικά σε κατανάλωση

Λόγω του τρόπου υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας και των ασφαλίστρων αλλά και του υψηλού κόστους των καυσίμων, οι περισσότεροι αγοραστές ζητούν οχήματα με κινητήρες μικρού κυβισμού (1,0 – 1,6 λτ.) που -συνήθως- προσφέρουν χαμηλή κατανάλωση.

Κάνε σωστή επιλογή χρώματος, απόφυγε τα σπάνια χρώματα π.χ. το κίτρινο

Μπορεί να αγαπάς χρώματα όπως το κίτρινο και το πράσινο, όμως η αγορά δείχνει σαφή προτίμηση σε πιο «ουδέτερες» αποχρώσεις. Μαύρο, λευκό, γκρι και μπλε έχουν αποδεδειγμένα μεγαλύτερη ζήτηση, κάτι που μεταφράζεται σε πιο εύκολη πώληση και καλύτερη τιμή. Τα σπάνια ή ιδιαίτερα χρώματα, αντίθετα, περιορίζουν το αγοραστικό κοινό και συχνά οδηγούν σε πτώση της τιμής κατά την μεταπώληση.

Φρόντισε την εμφάνισή του και οδήγησε συνετά

Σημαντικό είναι να κρατάς το αυτοκίνητό σου σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση γίνεται. Όσον αφορά την εμφάνισή του, προτίμησε να παρκάρεις σε μέρη με σκιά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ όταν το αφήνεις κάτω από δέντρα, έχε στο νου σου ότι οι κουτσουλιές και το ρετσίνι που μπορούν να βλάψουν το χρώμα του αυτοκινήτου.

Ο τρόπος οδήγησης μπορεί επίσης να μειώσει την αξία μεταπώλησης. Απόφυγε τις έντονες επιταχύνσεις γιατί καταπονούν τον κινητήρα και όπου μπορείς, τις μεγάλες λακκούβες καθώς προκαλούν φθορά σε αμορτισέρ και ψαλίδια.

Tα βελτιωμένα αυτοκίνητα -συνήθως- χάνουν σε αξία

Αν και οι βελτιώσεις-τροποποιήσεις της εμφάνισης ή του κινητήρα μπορούν να κάνουν το αυτοκίνητο πιο «μοναδικό», στις περισσότερες περιπτώσεις μειώνουν την αξία του στη μεταπώληση. Ένα βελτιωμένο όχημα συχνά θεωρείται από τους υποψήφιους αγοραστές ως «ταλαιπωρημένο» ή υψηλού ρίσκου, ακόμη κι αν έχει γίνει με επαγγελματικό τρόπο. Αν θες να προχωρήσεις σε κάποια αναβάθμιση, προτίμησε επεμβάσεις που είναι εύκολο να αφαιρεθούν, ώστε να επιστρέψει το αυτοκίνητο εύκολα σε εργοστασιακή μορφή.