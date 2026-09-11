Πώς θα πληρώσεις λιγότερα για βενζίνη – Κάντο όπως οι Γερμανοί ή οι Ασιάτες

Mετά την ανάφλεξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα, οπότε κάθε λάθος κίνηση μπορεί να κοστίσει ακριβότερα.

Το κόστος ανεφοδιασμού ενός αυτοκινήτου είναι από τους μεγαλύτερους μπελάδες που αντιμετωπίζει ένας οδηγός.

Ειδικότερα, μετά την ανάφλεξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα, οπότε κάθε λάθος κίνηση μπορεί να κοστίσει ακριβότερα.

Το carpooling

Ένας συνηθισμένος πλέον τρόπος για τη μείωση του κόστους των καυσίμων στην Ασία, είναι η συνεπιβίβαση. Το λεγόμενο carpooling είναι εξαιρετικά διαδεδομένη πρακτική και αποτελεί έναν από τους βασικότερους τρόπους μετακίνησης.

Πρακτικά, τρεις ή τέσσερις άνθρωποι που πηγαίνουν στο ίδιο μέρος μοιράζονται είτε ένα μισθωμένο αυτοκίνητο είτε εναλλάξ το δικό τους, περιορίζοντας κατά πολύ τα έξοδα μετακίνησης τους, αφού με αυτόν τον τρόπο ο ανεδοφοδιασμός με βενζίνη δεν είναι τόσο συχνός.

Kάντο όπως οι Γερμανοί

Η πιο ψυχρή λογική των Γερμανών, δεν έχει ως βάση τη συνεπιβίβαση αλλά μια πιο πρακτική μέθοδο.

Να μην αφήνει κάποιος το ρεζερβουάρ του να φτάσει στον πάτο για να το γεμίσει.

Σε μια χώρα όπως η Γερμανία, με μεγάλους αυτοκινητόδρομους, αυτό θα σήμαινε ότι ένας οδηγός θα αναγκαζόταν να βάλει βενζίνη σε όποιο σημείο του αυτοκινητόδρομου βρίσκεται, πολύ απλά για να μην μείνει από καύσιμο.

Έτσι όμως, δεν του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει ένα φθηνότερο πρατήριο μέσα στον αστικό ιστό και αναγκαστικά θα φουλάρει στο πρώτοι διαθέσιμο ανεξαρτήτως κόστους.

Επιπλέον, στην ίδια φιλοσοφία, καλό είναι να αποφεύγεται ο ανεφοδιασμός τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες, καθώς συνήθως υπάρχει αυξημένη ζήτηση λόγω μαζικών εξόδων από τις πόλεις και οι τιμές ενδέχεται να είναι λίγο τσιμπημένες.