Πώς βγάζω κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου – Ποιο είναι το κόστος

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή και η έγκριση ορισμένων δικαιολογητικών, όπως και η καταβολή ετήσιου τέλους.

Διευκόλυνση στην εύρεση θέση στάθμευσης προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων στους κατοίκους και επισκέπτες της πρωτεύουσας, μέσω του συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.).

Πέρα από τις θέσεις επισκεπτών, καλύπτονται και 5.177 θέσεις για οχήματα κατοίκων, οι οποίες γνωστοποιούνται με την κατακόρυφη σήμανση Ρ70 “Ρ-Κάτοικοι”, με ενδεικτική μπλε γραμμογράφηση επί του οδοστρώματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή κάρτας στάθμευσης για μόνιμους κατοίκους, με τον Δήμο Αθηναίων να προσφέρει τη δυνατότητα υποβολής σχετικής αίτησης ηλεκτρονικά μέσα από της ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δήμου (πατήστε εδώ).

Σήμα στάθμευσης μονίμου κατοίκου δικαιούται ο κάτοικος για ένα μόνο συγκεκριμένο αυτοκίνητο ή δίκυκλο της κατοχής του, που χωρά στην ανά θέση διαγράμμιση της μελέτης. Σημειώνεται ότι ως κατοικία νοείται ο τόπος της μόνιμης και κύριας, πραγματικής εγκατάστασης του προσώπου.

Για την έκδοση ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει ετήσιο τέλος ύψους 10 ευρώ, ενώ προηγουμένως απαιτείται έγκριση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από το Γραφείο Καρτών Μονίμων Κατοίκων του Τμήματος Ελέγχου Στάθμευσης της Δημοτικής Αστυνομίας.

Τα απαραίτητα έγγραφα

Αφού συμπληρώσει βασικά στοιχεία, όπως ΑΔΤ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email και ΤΚ, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιλέξει τη ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, την οδό και τον αριθμό της, όπως και τον όροφο της κατοικίας τους.

Εν συνεχεία καλείται να «ανεβάσει» τα εξής έγγραφα:

– Αντίγραφο του εντύπου Ε1 της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, όπου ως κύρια κατοικία πρέπει να προκύπτει η διεύθυνση για την οποία ο ενδιαφερόμενος αιτείται την κάρτα (εκτύπωση από το TAXIS).*

– Για προστατευόμενο μέλος: Αντίγραφο του εντύπου Ε1 των γονέων του τελευταίου οικονομικού έτους (κατατεθειμένο) στο οποίο δηλώνεται το προστατευόμενο μέλος (εκτύπωση από το TAXIS).

– Σε περίπτωση πρόσφατης μετακόμισης: Μεταβολή Στοιχείων (έντυπο Μ1) από Δ.Ο.Υ., ανεξάρτητα από τη διεύθυνση πρώτης κατοικίας που αναγράφεται στο Ε1.

– Σε περίπτωση φιλοξενίας: Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή μισθωτή, στην οποία θα αναφέρεται η φιλοξενία του δικαιούχου της κάρτας, καθώς και τον τίτλο ιδιοκτησίας ή το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου φιλοξενείται.

– Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή του μισθωτηρίου συμβολαίου (εκτύπωση από το TAXIS).

– Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας είναι σε άλλο όνομα από αυτό του αιτούντος την κάρτα κατοίκου, απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης χρήσης του συγκεκριμένου οχήματος από τον κάτοχό του, νομίμως θεωρημένο.

Για όχημα εταιρείας:

α) Βεβαίωση παραχώρησης χρήσης οχήματος από την εταιρεία στον δικαιούχο της κάρτας υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της.

β) ΦΕΚ ή Καταστατικό, που αποδεικνύει την ύπαρξη της εταιρείας και την νόμιμη εκπροσώπησή της από τον υπογράφοντα την ανωτέρω βεβαίωση.

γ) Συμβόλαιο εταιρείας ή προσώπου (αν αφορά πρόσωπο) με εταιρεία LEASING (εάν αφορά όχημα με χρονομίσθωση).

– Άλλο Αρχείο (απόδειξη πληρωμής κλπ)

Στις θέσεις των κατοίκων, το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης ισχύει όλο το 24ωρο και καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, χωρίς χρονικό περιορισμό για όλες τις ημέρες και ώρες.

Αντιθέτως, η ελεγχόμενη στάθμευση στις θέσεις επισκεπτών ισχύει τις εργάσιμες ημέρες από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 9 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα.