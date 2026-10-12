Πόσα χιλιόμετρα μπορώ να κάνω αν ανάψει αυτό το λαμπάκι;

Εάν εμφανιστεί η συγκεκριμένη λυχνία, ο οδηγός πρέπει να βρει ένα ασφαλές σημείο να σταματήσει, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να βλάψει ανεπανόρθωτα τον κινητήρα του αυτοκινήτου.

Η ένδειξη για χαμηλή στάθμη του ψυκτικού υγρού είναι από εκείνα τα προειδοποιητικά λαμπάκια που κανένας οδηγός δεν θέλει να δει αναμμένα, καθώς υποδεικνύει ότι μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του κινητήρα, η ψύξη του, δεν λειτουργεί σωστά.

Όταν ανάψει το συγκεκριμένο λαμπάκι, δεν σημαίνει ότι ο κινητήρας βρίσκεται ένα βήμα πριν την καταστροφή, όμως είναι κάτι που απαιτεί άμεση προσοχή και φροντίδα.

Στάση στο πλησιέστερο σημείο

Αν το λαμπάκι εμφανιστεί εν κινήσει, το πρώτο που πρέπει να κάνει ο οδηγός είναι να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να περιορίσει την καταπόνηση του κινητήρα, μειώνοντας ταχύτητα και αποφεύγοντας τις υψηλές στροφές, ενώ το επόμενο βήμα πρέπει να είναι μια στάση στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Η οδήγηση με λίγο ή καθόλου ψυκτικό υγρό μπορεί να συνεχιστεί – μόνο σε περίπτωση ανάγκης- για λίγα χιλιόμετρα χωρίς σοβαρό κίνδυνο, αλλά αυτό εξαρτάται από το πόσο γρήγορα πέφτει η στάθμη, δηλαδή αν υπάρχει μεγάλη διαρροή.

Ο κινητήρας πρέπει πρώτα να κρυώσει

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι, όταν ο οδηγός ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο, πρέπει να αφήσει τον κινητήρα να κρυώσει. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανοίξει το καπάκι του δοχείου στο οποίο τοποθετείται το ψυκτικό υγρό γιατί όσο ο κινητήρας είναι ζεστός, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος το υγρό να εκτιναχθεί και να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Όταν η θερμοκρασία του κινητήρα μειωθεί, τότε ο οδηγός μπορεί να ελέγξει τη στάθμη και να συμπληρώσει με το ψυκτικό υγρό που προτείνει ο κατασκευαστής στο βιβλίο οδηγιών.

Σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης, επιτρέπεται η χρήση καθαρού νερού βρύσης μέχρι το αυτοκίνητο να φτάσει στο συνεργείο. Πρέπει όμως να αντικατασταθεί άμεσα γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διάβρωσης των κυκλωμάτων του κινητήρα.

Ένα δοχείο στο πορτ-μπαγκάζ

Το ψυκτικό υγρό – ή αντιψυκτικό ή παραφλού – διατίθεται στα περισσότερα πρατήρια καυσίμων και πολυκαταστήματα, με τιμή που συνήθως κυμαίνεται γύρω στα 10 ευρώ το λίτρο.

Μπορεί κανείς να το βρει είτε έτοιμο προς χρήση είτε σε συμπυκνωμένη μορφή, η οποία απαιτεί αραίωση με απιονισμένο νερό πριν από την εφαρμογή. Μια πρακτική συμβουλή για κάθε οδηγό είναι να έχει πάντα ένα εφεδρικό δοχείο ψυκτικού υγρού στο πορτ-μπαγκάζ, ώστε να είναι καλυμμένος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι άλλες αιτίες

Η έλλειψη ψυκτικού υγρού είναι μόνο ένας από τους λόγους για τους οποίους μπορεί να ανάψει αυτή η προειδοποιητική λυχνία. Μια άλλη πιθανή αιτία είναι ο θερμοστάτης, ο οποίος ρυθμίζει τη ροή του ψυκτικού. Αν παρουσιάσει βλάβη, δεν «διαβάζει» σωστά τη θερμοκρασία του κινητήρα, με αποτέλεσμα να μην ανοίγει ή να μην κλείνει την κατάλληλη στιγμή και έτσι να προκαλείται υπερθέρμανση.

Υπερθέρμανση μπορεί επίσης να συμβεί λόγω ελαττωματικής αντλίας νερού, καθώς τότε το ψυκτικό δεν κυκλοφορεί σωστά και δεν φτάνει στα μέρη του κινητήρα που χρειάζονται ψύξη. Τέλος, το ίδιο λαμπάκι θα ανάψει και αν ο ανεμιστήρας ψύξης, που βρίσκεται πίσω από τη γρίλια του αυτοκινήτου, σταματήσει να λειτουργεί ή σταματήσει να αποδίδει επαρκώς.