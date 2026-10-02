Πόσο μετράει τελικά το πρόσφατο DOT; Το λάθος που κάνει το 90% των οδηγών

Οι ειδικοί συνιστούν στους οδηγούς να μην λαμβάνουν υπόψη τους μόνο την ημερομηνία κατασκευής του ελαστικού (DOT).

Συχνά, οι οδηγοί στην Ευρώπη και την Ελλάδα καλούνται να επιλέξουν νέα ελαστικά για το όχημά τους βασιζόμενοι σε λανθασμένες εντυπώσεις και παραβλέποντας τους παράγοντες που καθορίζουν ουσιαστικά την οδική ασφάλεια.

Πρόσφατες καταναλωτικές έρευνες στην ελληνική αγορά φανερώνουν το μέγεθος αυτού του χάσματος: ενώ το 94% των οδηγών θεωρεί την ηλικία του ελαστικού καθοριστικό κριτήριο αγοράς, μόλις το 37% κατανοεί τι σημαίνει πραγματικά η σήμανση DOT και αν σχετίζεται με τις επιδόσεις του προϊόντος. Παράλληλα, λιγότεροι από ένας στους τρεις γνωρίζουν τις επίσημες οδηγίες για τη γήρανση των ελαστικών, με τη πλειονότητα να στηρίζεται αποκλειστικά σε συμβουλές στα σημεία πώλησης.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων δηλώνει πρόθυμη να αλλάξει συμπεριφορά εάν διέθετε σαφέστερη ενημέρωση, υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πιο ουσιαστική προσέγγιση.

Δεν έχει σημασία μόνο η ημερομηνία παραγωγής

Η εμμονή με την «ημερομηνία παραγωγής» είναι μεν κατανοητή, αλλά τεχνικά αδικαιολόγητη. Στον καθημερινό κόσμο των τροφίμων ή των καλλυντικών, η φρεσκάδα είναι συνώνυμη της ποιότητας, όμως τα ελαστικά ακολουθούν εντελώς διαφορετικούς κανόνες, βασισμένους στη μηχανική, την τεχνολογία και τις επιστημονικές δοκιμές.

Ο κωδικός DOT (Department of Transportation) αποτυπώνεται στο πλευρό του ελαστικού και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του υποδεικνύουν απλώς την εβδομάδα και το έτος κατασκευής — για παράδειγμα, η ένδειξη «DOT XXXX 3525» σημαίνει ότι το ελαστικό παρήχθη την 35η εβδομάδα του 2025.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο κωδικός αυτός ουδέποτε σχεδιάστηκε ως δείκτης ασφάλειας. Το να κρίνει κανείς ένα ελαστικό αποκλειστικά από το DOT είναι σαν να αξιολογεί ένα αυτοκίνητο μόνο από το έτος της πρώτης του άδειας κυκλοφορίας, αγνοώντας την τεχνική του κατάσταση και τη συμπεριφορά του στον δρόμο.

Τι ισχύει πραγματικά

Στην πραγματικότητα, τα ελαστικά διατηρούν τις δομικές και λειτουργικές τους ιδιότητες αναλλοίωτες για χρόνια, εφόσον αποθηκεύονται στις ενδεδειγμένες συνθήκες που εφαρμόζονται σε όλα τα βήματα της αλυσίδας διανομής. Όταν προστατεύονται σε ξηρό, αεριζόμενο περιβάλλον, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, τις υψηλές θερμοκρασίες, τις χημικές ουσίες και τις πηγές όζοντος, η ποιότητά τους παραμένει σταθερή.

Η ουσιαστική γήρανση που επηρεάζει τις επιδόσεις ξεκινά κυρίως από τη στιγμή που το ελαστικό τοποθετείται στο όχημα, δέχεται φορτία και πιέσεις και έρχεται σε επαφή με το οδόστρωμα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ειδικοί, τα ελαστικά γερνούν όπως τα αθλητικά παπούτσια: η φθορά τους αρχίζει μόνο όταν ξεκινήσετε να τα φοράτε και να τα χρησιμοποιείτε.

Τι συνιστούν οι ειδικοί

Συνεπώς, κατά την επιλογή νέων ελαστικών, το πρωταρχικό μέλημα των οδηγών δεν πρέπει να είναι η εβδομάδα παραγωγής, αλλά η συνολική ποιότητα και η αποδεδειγμένη συμπεριφορά του ελαστικού στο δρόμο. Οι ειδικοί συνιστούν να δίνεται προτεραιότητα στις επιδόσεις φρεναρίσματος —ιδιαίτερα σε βρεγμένο οδόστρωμα—, στην πρόσφυση και στον έλεγχο υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης, καθώς και στη μακροπρόθεσμη αντοχή και αξιοπιστία. Αξιόπιστο οδηγό για αυτή την αξιολόγηση αποτελούν τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα από ανεξάρτητες δοκιμές και η επίσημη ευρωπαϊκή ετικέτα ελαστικών.

Παράλληλα, η επιλογή ενός ανθεκτικού ελαστικού που διατηρεί υψηλά επίπεδα ασφάλειας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του υπηρετεί και τη βιωσιμότητα, προσφέροντας διπλό όφελος: προστατεύει το περιβάλλον και συνεπάγεται σημαντική οικονομία για τον προϋπολογισμό του οδηγού.