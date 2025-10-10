Πότε λήγει το δίπλωμα οδήγησης – Τι ισχύει για τους άνω των 65 ετών

Το δίπλωμα οδήγησης έχει ημερομηνία λήξης και επομένως κάθε οδηγός οφείλει να γνωρίζει πότε πρέπει να το ανανεώσει.

Στο χρονοντούλαπο της ιστορίας περνούν χρόνο με το χρόνο τα παραδοσιακά, χάρτινα διπλώματα οδήγησης, καθώς κάθε νέος οδηγός παραλαμβάνει το νέο, τύπου κάρτας.

Σε σχέση με τη ροζ τρίπτυχη άδεια οδήγησης, η νέα φέρει πολλές δικλείδες ασφαλείας που την προφυλάσσουν από πλαστογραφία, ενώ ευνοεί και τη χρήση της στο εξωτερικό, δεδομένου ότι τα στοιχεία του κατόχου αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες.

Το παλιό ροζ δίπλωμα οδήγησης έχει ισχύ μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2033 και μέχρι το 65ο έτος ηλικίας του οδηγού.

Από την άλλη, οι νέου τύπου άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες AM, A1, Α2, A, B1, Β και BE ισχύουν για 15 έτη από την ημέρα της επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή από την ημέρα της ανανέωσής και όχι πέραν της συμπλήρωσης 65 του κατόχου της άδειας.

Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE ισχύουν για 5 έτη από την ημέρα της επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή από την ημέρα της ανανέωσής τους και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, όλες οι άδειες οδήγησης πρέπει να ανανεώνονται ανά τρία έτη, ενώ με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί 2 έτη.

Ειδικότερα, στα διπλώματα τύπου κάρτας, οδηγοί μπορούν να δουν την ημερομηνία λήξης στο μπροστινό μέρος της άδειας και συγκεκριμένα στον κωδικό 4β. (δείτε παρακάτω φωτογραφία).

Πώς ανανεώνω το δίπλωμα οδήγησης

Ο οδηγός μπορεί να ζητήσει την ανανέωση της ελληνικής άδειας οδήγησής, μέσω gov.gr (πατήστε εδώ) το νωρίτερο 2 μήνες πριν τη λήξη της. Αίτηση μπορεί να υποβάλει και μετά τη λήξη, εφόσον στο μεσοδιάστημα δεν οδηγεί κάποιο όχημα. Θα χρειαστεί:

να συμπληρώσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

να έχει διαχειριστεί την φωτογραφία του και την υπογραφή του στην εφαρμογή myphoto ώστε να αντληθούν κατά την αίτηση τουνα εκδώσει και εξοφλήσει το κατάλληλο παράβολο (η εφαρμογή τον οδηγεί στην έκδοση και πληρωμή του)

να επισυνάψει τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ ΠΕΙ)

Τα βήματα

Διαδικασία ιατρικής εξέτασης και ολοκλήρωση αίτησης

Με την είσοδό του πολίτη στην εφαρμογή, του χορηγείται ένας τετραψήφιος αριθμός (PIN) και ενημερώνεται για τις ειδικότητες των ιατρών από τις οποίες απαιτείται εξέταση. Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς, τους γνωστοποιεί το PIN που του έχει χορηγηθεί, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του, ενώ με την ολοκλήρωση της εξέτασης η εφαρμογή ενημερώνεται αυτόματα.

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται με το ίδιο PIN για όσους λοιπούς ιατρούς απαιτούνται. Εφόσον έχει κριθεί ικανός/ή από όλους τους γιατρούς ενημερώνεται από την εφαρμογή με γραπτό μήνυμα (sms) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ότι μπορεί να ολοκληρώσει την αίτησή του εντός 6 μηνών που διαρκούν τα πιστοποιητικά των γιατρών.

Στη συνέχεια θα πρέπει να εκδώσει και να πληρώσει το προβλεπόμενο ηλεκτρονικό παράβολο.

Παραλαβή νέας άδειας

Τέλος, ο οδηγός θα κληθεί να επιλέξει τον τρόπο παραλαβής του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης, ενώ θα το παραλάβει ή αυτός ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του από την Περιφέρεια, παραδίδοντας την παλιά άδεια οδήγησης. Σε όλα τα βήματα, η εφαρμογή τον ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα και SMS.