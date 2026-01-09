Πότε μπορώ να περάσω με πορτοκαλί φανάρι; – Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

Πολλοί οδηγοί αντιμετωπίζουν τον πορτοκαλί σηματοδότη ως προέκταση του πράσινου, ωστόσο η συνέχιση της πορείας επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση.

Οι φωτεινοί σηματοδότες -στην καθομιλουμένη φανάρια- αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του οδικού δικτύου και τα βασικά μέσα που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία των οδηγών στις διασταυρώσεις.

Ακόμα και δεν έχει κάτσει κανείς στα θρανία σχολής οδηγών γνωρίζει ότι το πράσινο χρώμα δηλώνει συνέχιση της πορείας, ενώ το κόκκινο την υποχρεωτική διακοπή. Τα φανάρια, ωστόσο, εκπέμπουν και κίτρινο χρώμα (ή αλλιώς πορτοκαλί), το οποίο, ωστόσο, δεν τυγχάνει κοινής ερμηνείας από το σύνολο των χρηστών του οδικού δικτύου.

Ειδικότερα, πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι πορτοκαλί ισοδυναμεί με το πράσινο, με τη μόνη διαφορά ότι πρέπει να… βιαστούν προκειμένου να μην τους «πιάσει» το κόκκινο.

Ξεχνούν, ωστόσο, ότι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, αντιμετωπίζει το πορτοκαλί όπως το κόκκινο, και επομένως οι οδηγοί υποχρεούνται να διακόπτουν την πορεία τους και να περιμένουν μέχρις ότου ανάψει ξανά πράσινο (Άρθρο 9 ΚΟΚ).

Ο οδηγός μπορεί να περάσει με πορτοκαλί (σταθερό κίτρινο φως κυκλικής μορφής) μόνο εφόσον βρίσκεται τόσο κοντά στον σηματοδότη, ώστε να μην μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια, όπως προσθέτει ο ΚΟΚ. Τι σημαίνει αυτό; Η απότομη πέδηση, λίγα μέτρα πριν το φανάρι, να ενέχει κίνδυνο:

απώλειας ελέγχου του οχήματος,

οπίσθιας σύγκρουσης από όχημα που ακολουθεί,

ολίσθησης (π.χ. σε βρεγμένο οδόστρωμα)

Σε αντίθεση, ωστόσο, με την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη που επισύρει πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες, για το πορτοκαλί φανάρι προβλέπεται πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

Παράλληλα, οι οδηγοί οφείλουν να είναι προσεκτικοί και όταν συναντούν απλό ή διπλό κίτρινο φως κυκλικής μορφής, το οποίο αναβοσβήνει (αναλάμπον). Σε αυτή την περίπτωση ανακόπτουν ταχύτητα και προχωρούν με ιδιαίτερη προσοχή και παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς και στα οχήματα.