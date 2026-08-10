Πού απαγορεύεται η προσπέραση στις Εθνικές Οδούς της Ελλάδας; – Τι δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι

Σε ορισμένα σημεία των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων οι οδηγοί απαγορεύεται να προσπερνούν άλλα οχήματα.

Σε σημαντική αναβάθμιση έχει τεθεί τα τελευταία χρόνια το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της χώρας μας, ειδικά με την παράδοση σύγχρονων αξόνων όπως ο Ε65, ο Πατρών-Πύργου και η Αμβρακία Οδός.

Πρόκειται για οδικούς άξονες που επιτρέπουν υψηλές ταχύτητες, επαναφέροντας, μάλιστα, στο προσκήνιο τη συζήτηση για το αν μπορούν να εξυπηρετήσουν ακόμα υψηλότερα όρια.

Ωστόσο, οι υψηλές προδιαγραφές της πλειονότητας των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων δεν σημαίνει ότι η προσπέραση επιτρέπεται παντού. Αντιθέτως, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες η προσπέραση απαγορεύεται, ακόμη και σε δρόμους που έχουν σχεδιαστεί για γρήγορη και ασφαλή κυκλοφορία.

Ειδικοί κανόνες διέπουν την κίνηση στις σήραγγες, με ενδεικτικούς τους εξής:

Ανάβουμε πάντα τα «μεσαία» φώτα πριν την είσοδό μας στη σήραγγα.

Διατηρούμε απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα τουλάχιστον 50 μ.

Αποφεύγουμε τις άσκοπες αλλαγές λωρίδας κυκλοφορίας.

Δεν κινούμαστε ποτέ όπισθεν και δεν σταματάμε εντός της σήραγγας παρά μόνο αν υπάρχει ζήτημα έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, μολονότι δεν ορίζεται ρητά στον ΚΟΚ, σε αρκετές περιπτώσεις απαγορεύεται και η προσπέραση. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η προσπέραση απαγορεύεται μέσα στις σήραγγες με 1 λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Με δεδομένο ότι οι αυτοκινητόδρομοι διαθέτουν πάνω από μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, η συγκεκριμένη διάταξη δεν υπαγορεύει απαγόρευση προσπέρασης.

Παρ’ όλα αυτά, λίγο πριν την είσοδο αρκετών σηράγγων της χώρας υπάρχουν πινακίδες οδικής σήμανσης που απαγορεύουν τα προσπεράσματα. Πρόκειται για την πινακίδα Ρ-30 η οποία εντάσσεται ρυθμιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες. Αυτές τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να συμμορφώνονται.

Το Άρθρο 7 του ΚΟΚ (Σήμανση οδών με πινακίδες) η Ρ-30 ορίζει ότι «απαγορεύεται η προσπέραση μηχανοκίνητων οχημάτων, πλην των δίτροχων μοτοσικλετών χωρίς καλάθι».

Όπως μπορείτε να δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες, χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικής σήραγγας όπου απαγορεύεται το προσπέρασμα είναι το τούνελ των Τεμπών (Τ1).

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για γενικό κανόνα. Επί παραδείγματι στη σήραγγα «Ευπαλίνος» της Ολυμπίας Οδού, απαγορεύεται να προσπερνούν μόνο οι οδηγοί φορτηγών, κάτι που υποδεικνύεται επίσης μέσω σχετικής σήμανσης.

Όσοι δεν συμμορφώνονται με την πινακίδα Ρ-30 τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.