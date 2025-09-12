Πρέπει να βάζω 1η ταχύτητα όταν παρκάρω σε ανηφόρα; – Ποια είναι η παγίδα

Αρκετοί οδηγοί, όταν σταθμεύουν σε δρόμο με κλίση, βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα για το αν πρέπει να αφήσουν κάποια σχέση στο κιβώτιο.

Μετά από ατελείωτους κύκλους, τα ρούχα μούσκεμα από τον ιδρώτα, και τα νεύρα στα όριά τους, τελικά ο οδηγός βρίσκει λίγα ελεύθερα μέτρα στο δρόμο όπου μπορεί να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του.

Η ανακούφιση μεγάλη. Εκτός και αν ο ελεύθερος χώρος αφορά δρόμο με έντονη κλίση (ανηφόρα ή κατηφόρα), ο οδηγός δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στην οδήγηση και το αυτοκίνητό του φέρει χειροκίνητο κιβώτιο. Η απάντηση εδώ είναι η λέξη «ψυχραιμία», μιας και ο πανικός αποτελεί τον χειρότερο σύμμαχο του οδηγού.

Ακόμα, όμως, και αν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία δίχως ζημιές στα παρακείμενα οχήματα, για πολλούς οδηγούς η δοκιμασία δεν τελειώνει εκεί. Σειρά έχει το εξής δίλημμα: «Πρέπει να επιλέξω σχέση ή “νεκρά” στο κιβώτιο»;

Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν πρέπει να ταλαιπωρήσει το μυαλό του με αχρείαστες σκέψεις, διότι η απάντηση είναι απλή. Εφόσον η «μούρη» του αυτοκινήτου κοιτάζει ανηφόρα, καλό είναι ο οδηγός να επιλέξει την 1η σχέση, δημιουργώντας μία ακόμη δικλείδα ασφαλείας, στο απευκταίο σενάριο που το χειρόφρενο λυθεί.

Αντίστοιχα, σε κατηφόρα συστήνεται να βάλει την «όπισθεν». Με πολύ απλά λόγια, επιλέγοντας σχέση, ο κινητήρας λειτουργεί σαν δεύτερο φρένο που κρατάει το αυτοκίνητο ακίνητο.

Η «παγίδα»

Σε αντίθεση με ό,τι πολλοί πιστεύουν, η επιλογή σχέσης στο κιβώτιο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο δεν προκαλεί κάποιο φθορά στο όχημα.

Η μοναδική «παγίδα» αφορά την περίπτωση που όταν επιστρέψουμε στο όχημα και κάτσουμε πίσω από το τιμόνι να ξεχάσουμε ότι έχει επιλεχθεί σχέση και να μην πατήσουμε το χειρόφρενο.

Όταν, λοιπόν, γυρίσουμε τον διακόπτη της μίζας και εκκινήσει το μοτέρ, το αυτοκίνητο θα μετακινηθεί προς τα εμπρός ή προς τα πίσω με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλα αυτοκίνητα.

Σε κάθε περίπτωση, όταν καθόμαστε πίσω από το τιμόνι οφείλουμε να δίνουμε προσοχή στην οδηγική διαδικασία, αποβάλλοντας σκέψεις που μας εμποδίζουν να είμαστε συγκεντρωμένοι.