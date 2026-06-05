Επιτρέπεται στην Ελλάδα η προσπέραση από δεξιά;

Η προσπέραση επιτρέπεται, κατά κανόνα, από τα αριστερά, ωστόσο, υπάρχει και μια εξαίρεση. Τι πρέπει να γνωρίζει ο οδηγός.

Η οδική ασφάλεια και η εύρυθμη κυκλοφορία βασίζονται σε κανόνες που, αν και συχνά θεωρούνται αυτονόητοι, κρύβουν σημαντικές νομικές και πρακτικές λεπτομέρειες.

Ένας από τους πιο απαράβατους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αφορά την προσπέραση. Για κάθε οδηγό, η κίνηση αυτή αποτελεί έναν από τους πιο απαιτητικούς ελιγμούς, ο οποίος, αν δεν εκτελεστεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα.

Ο κανόνας είναι ένας: προσπέραση από τα αριστερά

Η γενική αρχή που διέπει τον ελληνικό ΚΟΚ είναι σαφής και κατηγορηματική: η προσπέραση επιτρέπεται, κατά κανόνα, αποκλειστικά από την αριστερή πλευρά του προπορευόμενου οχήματος.

Ωστόσο, ο ΚΟΚ προβλέπει μία και μοναδική εξαίρεση, η οποία επιτρέπει στους οδηγούς να κινηθούν από τα δεξιά για να προσπεράσουν. Η περίπτωση αυτή είναι εξαιρετικά συγκεκριμένη και απαιτεί την πλήρωση σαφών προϋποθέσεων.

Η μοναδική εξαίρεση

Σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΚΟΚ, η προσπέραση από τα δεξιά επιτρέπεται νόμιμα μόνο όταν ο προπορευόμενος οδηγός έχει εκδηλώσει έγκαιρα την πρόθεσή του να στρίψει αριστερά, έχοντας ανάψει το αντίστοιχο φλας, και ταυτόχρονα έχει μετακινήσει το όχημά του προς την αριστερή πλευρά του οδοστρώματος.

Μόνο υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί το όχημα που ακολουθεί να συνεχίσει την πορεία του προσπερνώντας από τη δεξιά πλευρά, εφόσον βέβαια υπάρχει ο απαραίτητος χώρος και δεν προκαλείται κίνδυνος για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Ακόμη και σε αυτή τη μοναδική εξαίρεση, η διαδικασία δεν στερείται αυστηρών περιορισμών. Ο οδηγός που επιχειρεί τον ελιγμό οφείλει να βεβαιωθεί ότι μπορεί να ολοκληρώσει την κίνηση χωρίς να προκαλέσει παρακώλυση της κυκλοφορίας και αφού προειδοποιήσει έγκαιρα για την αλλαγή της δικής του πορείας.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για την κίνηση σε στοίχους

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η κίνηση σε παράλληλες σειρές (στοίχους) εντός κατοικημένων περιοχών, με τουλάχιστον δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, δεν θεωρείται νομικά προσπέραση, επομένως η ροή της δεξιάς λωρίδας με μεγαλύτερη ταχύτητα σε τέτοιες συνθήκες δεν εμπίπτει στην απαγόρευση. Το ίδιο ισχύει και για δρόμους με τουλάχιστον τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση, διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις, εκτός κατοικημένων περιοχών (π.χ. Αττική Οδός).

Πρόστιμα ανάλογα την παράβαση

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η προσπέραση από τα δεξιά, καθώς και η μη συμμόρφωση με τους γενικούς κανόνες προσπεράσματος, συνιστά σοβαρή τροχαία παράβαση. Ο νομοθέτης τιμωρεί αυστηρά την παραβίαση αυτών των διατάξεων, κατατάσσοντας τις περισσότερες παραβάσεις του άρθρου 21 στην κατηγορία Ε2-Β (150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες).

Ωστόσο, το τοπίο των ποινών γίνεται εξαιρετικά αυστηρό όταν ο ελιγμός εκτελείται σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας. Συγκεκριμένα, η νομοθεσία εξαντλεί την αυστηρότητά της με πρόστιμο ύψους 700 ευρώ και την ταυτόχρονη επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες (παραβάσεις κατηγορίας Ε4) για μια σειρά από άκρως επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές.

Στην κατηγορία αυτή ανήκει η προσπέραση αμέσως πριν ή πάνω σε διαβάσεις πεζών που φέρουν σχετική σήμανση, η προσπέραση μέσα σε σήραγγες με μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, καθώς και η προσπέραση όταν ένα σχολικό λεωφορείο έχει σταματήσει με αναμμένα τα αλάρμ για την επιβίβαση ή αποβίβαση μαθητών.

Με την ίδια ποινή των 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τιμωρείται η προσπέραση αμέσως πριν ή πάνω σε ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις χωρίς λειτουργούντα φράγματα, η προσπέραση σε στροφές ή κυρτές αλλαγές κλίσης με ανεπαρκή ορατότητα σε οδούς διπλής κατεύθυνσης, καθώς και η έναρξη προσπέρασης όταν ο πίσω οδηγός έχει ήδη ξεκινήσει ελιγμό ή ο μπροστινός έχει ανάψει φλας για να προσπεράσει άλλον.