Ψευτοκάπακο: Είναι πράγματι άχρηστο; -Τι λένε οι μηχανικοί

Το πλαστικό καπάκι πάνω από τον κινητήρα, γνωστό και ως ψευτοκάπακο, θεωρείται από πολλούς περιττό. Είναι όμως έτσι;
Σηκώνοντας το καπό ενός σύγχρονου αυτοκινήτου, η εικόνα απέχει παρασάγγας από αυτό που αντικρίζαμε πριν από κάποιες δεκαετίες. Εκεί που κάποτε δέσποζαν εκτεθειμένα καλώδια, πολλαπλές εξαγωγής, σωληνώσεις και η γυμνή μέταλλο-κατασκευή του μπλοκ, σήμερα συνήθως συναντάμε ένα μαύρο ή γκρι πλαστικό, το γνωστό σε όλους «ψευτοκάπακο», που καλύπτει τα πάντα.
Για μια μερίδα ανθρώπων, αυτή η επιλογή των κατασκευαστών θεωρείται μια περιττή αισθητική παρέμβαση, ένα άχρηστο κομμάτι πλαστικού που απλώς δυσκολεύει την πρόσβαση στα μηχανικά μέρη. Είναι όμως έτσι τα πράγματα;
Η σημαντική προσφορά του: Ηχομόνωση και προστασία
Η αλήθεια είναι ότι το πλαστικό κάλυμμα του κινητήρα εξυπηρετεί πολύ περισσότερους σκοπούς από μια απλή «φροντίδα» της εικόνας του μηχανοστασίου. Ο πρώτος και σημαντικότερος ρόλος του είναι ότι προσφέρει ηχομόνωση.
Οι σύγχρονοι κινητήρες, ειδικά οι πετρελαιοκινητήρες, παράγουν έντονο θόρυβο από τα μπεκ και την αντλία υψηλής πίεσης. Το ψευτοκάπακο, συχνά ενισχυμένο στην εσωτερική του πλευρά με ειδικό αφρώδες ηχομονωτικό υλικό, απορροφά αυτούς τους κραδασμούς και τους ενοχλητικούς ήχους πριν φτάσουν στην καμπίνα των επιβατών.
Παράλληλα, το πλαστικό αυτό καπάκι παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της θερμότητας και την προστασία των ευαίσθητων εξαρτημάτων. Το ψευτοκάπακο βοηθά να κατανέμεται σωστά ο αέρας, προστατεύοντας παράλληλα τα ηλεκτρονικά συστήματα, τις καλωδιώσεις και τους αισθητήρες από τις ακραίες θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο μηχανοστάσιο, την υγρασία και την σκόνη.
Συμπερασματικά, η αισθητική δεν παύει να είναι ένας ισχυρός παράγοντας, αφού οι αυτοκινητοβιομηχανίες θέλουν να δώσουν στον αγοραστή την αίσθηση ενός τεχνολογικά προηγμένου προϊόντος. Ωστόσο, το ψευτοκάπακο κάθε άλλο παρά άχρηστο είναι.
Αποτελεί ένα σημαντικό εξάρτημα στο αυτοκίνητο που είναι σχεδιασμένο να μειώνει τα επίπεδα θορύβου και να προσφέρει προστασία στα καλώδια και τα υπόλοιπα σημαντικά μέρη του κινητήρα.