«Σφυρίζουν» τα φρένα του αυτοκινήτου – Είναι επικίνδυνο ή όχι;

Tο σφύριγμα που παράγεται από τα φρένα μπορεί να οφείλεται σε πλήθος παραγόντων. Αν και πολλές φορές δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας, σε άλλες περιπτώσεις καθιστά αναγκαίο τον άμεσο τεχνικό έλεγχο.

Ο ήχος «σφυρίγματος» που ακούγεται κατά το φρενάρισμα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα φαινόμενα που παρατηρούν πολλοί οδηγοί και ανησυχία σχετικά με την κατάσταση του συστήματος πέδησης του αυτοκινήτου, αφού τα φρένα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια..

Για αυτό τον λόγο, η κατανόηση των πιθανών αιτιών πίσω από αυτό το… σφύριγμα βοηθά στη σωστή διάγνωση και στην έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Ακολουθούν οι βασικές αιτίες, αλλά και οι περιπτώσεις που το αυτοκίνητο πρέπει να επισκεφτεί άμεσα ένα συνεργείο.

Φθαρμένα ή λάθος τακάκια

Η πιο συνθησιμένη αιτία για το σφύριγμα τωv φρένων είναι να έχουν φθαρεί τα τακάκια. Όταν το υλικό τριβής λεπταίνει, τα μεταλλικά μέρη από τα τακάκια έρχονται σε άμεση επαφή με τον δίσκο, παράγοντας οξύ ήχο. Εάν ο ήχος ακούγεται συχνά, τότε, είναι πολύ πιθανό τα τακάκια να έχουν εξαντλήσει τη διάρκεια ζωής τους.

Τα τακάκια χαμηλής ποιότητας ή αυτά που δεν είναι απόλυτα συμβατά μπορούν επίσης να προκαλέσουν ανεπιθύμητους ήχους. Η επιλογή επώνυμων προϊόντων και η τήρηση των προδιαγραφών του κατασκευαστή μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων θορύβων.

Λάθος τοποθέτηση

Η εσφαλμένη τοποθέτηση στα τακάκια μπορεί να οδηγήσει σε δονήσεις και σφύριγμα κατά το φρενάρισμα. Η σωστή εγκατάσταση από τον μηχανικό είναι καθοριστικής σημασίας.

Συσσώρευση σκόνης και ρύπων

Σκόνη από τα τακάκια, μικροΐνες και μικρά σκουπιδάκια μπορεί να συσσωρευτούν στα εξαρτήματα των φρένων, προκαλώντας σφύριγμα. Αυτό συμβαίνει συχνότερα σε αυτοκίνητα που κινούνται μέσα στην πόλη ή σε περιοχές με έντονη ρύπανση. Ένα απλό καθάρισμα του συστήματος αρκεί για την εξάλειψη του θορύβου σε αυτή την περίπτωση.

Υγρασία και ακινησία

Τις πρωινές ώρες ή μετά από παρατεταμένη ακινησία, ένα ελαφρύ σφύριγμα μπορεί να οφείλεται στην υγρασία του περιβάλλοντος, η οποία δημιουργεί λεπτό στρώμα σκουριάς πάνω στους δίσκους. Συνήθως αυτό το φαινόμενο εξαφανίζεται μετά από λίγα φρεναρίσματα και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.

Πότε χρειάζεται έλεγχος;

Το σφύριγμα στα φρένα μπορεί να οφείλεται σε πλήθος παραγόντων – από απλούς και εύκολα αντιμετωπίσιμους, μέχρι ενδείξεις φθοράς που απαιτούν άμεση παρέμβαση. Σε κάθε περίπτωση, αν το σφύριγμα των φρένων επιμένει, συνοδεύεται από δονήσεις στο πεντάλ ή τα φρένα δεν έχουν καλή απόδοση, τότε πρέπει άμεσα στο αυτοκίνητο να επισκεφτεί ένα συνεργείο.