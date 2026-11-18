Η παράβαση αυτή είναι μία κακή συνήθεια των Ελλήνων οδηγών και δυστυχώς, σπάνια τιμωρείται. Την ίδια στιγμή, η παράβαση αυτή συμβαίνει σπάνια στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, η εικόνα ενός αυτοκινήτου που επιβραδύνει και σταματά μόλις ένας πεζός πλησιάσει τη διάβαση αποτελεί αυτονόητο κανόνα οδικής παιδείας. Στην Ελλάδα, ωστόσο, η πραγματικότητα στους δρόμους απέχει παρασάγγας, καθώς μεγάλη μερίδα οδηγών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις λευκές διαγραμμίσεις σαν να είναι αόρατες.

Αυτό που πολλοί αγνοούν ή επιλέγουν να παραβλέπουν είναι ότι η συγκεκριμένη στάση δεν αποτελεί απλώς έλλειψη ευγένειας, αλλά σοβαρή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η οποία επισύρει αυστηρές κυρώσεις βάσει του Άρθρου 43.

Τι ορίζει ρητά ο νόμος για τις διαβάσεις

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 43, σε κάθε σημασμένη διάβαση πεζών όπου η κυκλοφορία δεν ρυθμίζεται από φανάρια ή τροχονόμο, οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να προσεγγίζουν με χαμηλή ταχύτητα, ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο όσους κινούνται πεζοί. Εφόσον κάποιος πεζός διασχίζει ή ετοιμάζεται να περάσει τη διάβαση, το όχημα πρέπει να ακινητοποιείται πλήρως μέχρι ο πεζός να φτάσει με ασφάλεια στο απέναντι πεζοδρόμιο.

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Η μη συμμόρφωση με τον κανόνα αυτό κοστίζει 150 ευρώ σε διοικητικό πρόστιμο. Παράλληλα, η πράξη κατατάσσεται στην κατηγορία «Σ» (αντικοινωνική οδηγική συμπεριφορά), γεγονός που συνεπάγεται την επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 40 ημερών.

Ακριβώς οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και στην περίπτωση που ένας οδηγός στρίβει σε κάθετο δρόμο, στην αρχή του οποίου υπάρχει διάβαση, και δεν παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς που ήδη βρίσκονται πάνω σε αυτήν ή ξεκινούν να τη διασχίζουν.

Η «παγίδα» της στάθμευσης κοντά στις διαβάσεις

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν περιορίζεται μόνο στην κίνηση των οχημάτων, αλλά προστατεύει την ορατότητα και την ασφάλεια των πεζών και από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται αυστηρά το παρκάρισμα πάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατών, καθώς και σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων πριν και μετά από αυτές.

Αν και στην περίπτωση της παράνομης στάθμευσης το χρηματικό πρόστιμο είναι χαμηλότερο (30 ευρώ), η διοικητική ποινή παραμένει εξίσου βαριά, αφού και εδώ αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης για 40 ημέρες.