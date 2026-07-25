Tα 5 πιο συχνά λάθη στον αυτοκινητόδρομο – Οι περισσότεροι κάνουν τουλάχιστον ένα

Αν και η οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο θεωρείται γενικά πιο εύκολη, δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που κάνουν σημαντικά λάθη.

Οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι της χώρας προσφέρουν γρήγορες, άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις σχεδόν προς κάθε σημείο της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Πάρα ταύτα, η οδήγηση σε τέτοιους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας απαιτεί συγκέντρωση, πειθαρχία και σεβασμό στους θεμελιώδεις κανόνες οδικής συμπεριφοράς. Στην πράξη, ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που κάνουν λάθη, κάποια εκ των οποίων μπορούν να αποβούν εξαιρετικά επικίνδυνα.

Οδήγηση στην αριστερή λωρίδα χωρίς λόγο

Το πλέον διαδεδομένο φαινόμενο στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους είναι η άσκοπη κατάληψη της αριστερής λωρίδας. Η παραμονή σε αυτήν, όταν το αυτοκίνητο δεν κινείται με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, εξαναγκάζει τους οδηγούς που ακολουθούν σε αχρείαστες επιβραδύνσεις ή επικίνδυνους ελιγμούς, προκαλώντας εκνευρισμό.

Λίγοι γνωρίζουν άλλωστε πως η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμο θεωρείται λωρίδα προσπέρασης, δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιείται για την προσπέραση των αυτοκινήτων της μεσαίας λωρίδας.

Μη τήρηση ασφαλούς απόστασης

Παράλληλα, η μη τήρηση αρκετής απόστασης από το προπορευόμενο όχημα συνιστά μία από τις κυριότερες αιτίες καραμπόλων και σφοδρών συγκρούσεων. Στις υψηλές ταχύτητες του αυτοκινητοδρόμου, τα μέτρα που διανύει ένα αυτοκίνητο στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που ο οδηγός θα αντιληφθεί τον κίνδυνο μέχρι να πατήσει το φρένο είναι πολλαπλάσια απ’ ό,τι στην πόλη.

Όποιος κολλάει πίσω από το προπορευόμενο αυτοκίνητο, είτε ως μέσο πίεσης είτε από αφηρημάδα, εκμηδενίζει τα περιθώρια αντίδρασης.

Αλλαγή λωρίδας χωρίς φλας

Εξίσου σημαντικό ζήτημα αποτελεί η αλλαγή λωρίδας χωρίς την έγκαιρη χρήση των δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης. Το φλας δεν είναι τυπική υποχρέωση, αλλά το μοναδικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των οδηγών.

Η απότομη αλλαγή λωρίδας, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προηγούμενο έλεγχο των καθρεπτών, εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο τα οχήματα στις γειτονικές λωρίδες, τα οποία δεν προλαβαίνουν να προσαρμόσουν την ταχύτητά τους, ενώ παράλληλα προβλέπεται συγκεκριμένη τιμωρία από τον ΚΟΚ.

Κόπωση ή υπνηλία στο τιμόνι

Ο πιο ύπουλος εχθρός του οδηγού στο ταξίδι παραμένει η σωματική και πνευματική κόπωση. Η μονοτονία του ευθύγραμμου οδικού δικτύου σε συνδυασμό με την απουσία τακτικών στάσεων μειώνει σταδιακά τα αντανακλαστικά και την παρατηρητικότητα.

Η πρόληψη της κόπωσης με συχνές στάσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα για ξεκούραση και ενυδάτωση αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για κάθε ασφαλές και ευχάριστο ταξίδι.

Οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα αντί για air-condition

Πέραν των θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια, υπάρχουν και συνήθειες που επηρεάζουν αρνητικά την κατανάλωση του οχήματος. Η οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα στον αυτοκινητόδρομο αυξάνει δραματικά την αεροδυναμική αντίσταση αυτοκινήτου.

Οι τεχνικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι μετά τα 90 χλμ./ώρα, η επιβάρυνση στην κατανάλωση καυσίμου από τα ανοιχτά παράθυρα είναι αισθητά μεγαλύτερη από την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού, καθιστώντας τη χρήση του air-condition πιο οικονομική επιλογή.