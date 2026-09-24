Τα δύο λαμπάκια που μπερδεύουν: Πότε είναι το χειρόφρενο και πότε βλάβη

Τα δύο λαμπάκια έχουν, αμφότερα, ένα θαυμαστικό στο κέντρο τους, όμως προειδοποιούν τον οδηγό για τελείως διαφορετικά πράγματα.

Ο πίνακας οργάνων του αυτοκινήτου δεν δίνει μόνο τη δυνατότητα στον οδηγό να ενημερωθεί για πληροφορίες όπως είναι η ταχύτητα, οι στροφές του κινητήρα και η κατανάλωση, αλλά λειτουργεί και ως ο βασικός δίαυλος επικοινωνίας του οχήματος με τον οδηγό.

Ανάμεσα στο πλήθος των προειδοποιητικών λυχνιών, ξεχωρίζει μια κατηγορία που συχνά προκαλεί σύγχυση: τα λαμπάκια που έχουν ένα θαυμαστικό στο κέντρο τους, των οποίων η ειδοποιός διαφορά εντοπίζεται αποκλειστικά στο εξωτερικό τους περίγραμμα.

Το «θαυμαστικό» για το χειρόφρενο

Όταν το θαυμαστικό περιβάλλεται από έναν κύκλο με δύο ημικύκλια στις πλευρές του, το αυτοκίνητο προειδοποιεί για κάποιο ζήτημα στο σύστημα πέδησης.

Η ένδειξη αυτή μπορεί να σημαίνει ότι η στάθμη των υγρών φρένων έχει υποχωρήσει και απαιτείται συμπλήρωση, ή ότι τα τακάκια έχουν φτάσει στο όριό τους, καθιστώντας απαραίτητη την επίσκεψη στο συνεργείο.

Τις περισσότερες φορές ωστόσο, η λυχνία ανάβει απλώς επειδή το αυτοκίνητο έχει αρχίσει να κινείται με το χειρόφρενο ελαφρώς σηκωμένο. Καθώς το λαμπάκι αυτό αφορά τη σωστή λειτουργία των φρένων, κάθε σχετική ειδοποίηση απαιτεί την άμεση προσοχή του οδηγού.

To «θαυμαστικό» για την πίεση των ελαστικών

Στην περίπτωση που το θαυμαστικό περικλείεται από ένα σύμβολο στο κάτω μέρος του θυμίζει επιφάνεια ελαστικού, η προειδοποίηση αφορά το σύστημα TPMS, το οποίο παρακολουθεί την πίεση των ελαστικών.

Το λαμπάκι για το TPMS.

Το συγκεκριμένο λαμπάκι ανάβει είτε εξαιτίας απότομης απώλειας αέρα από κάποιο ξένο σώμα, όπως μια βίδα, είτε λόγω της φυσιολογικής πτώσης της πίεσης με την πάροδο του χρόνου.

Η ενδεδειγμένη ενέργεια είναι η επίσκεψη στο πλησιέστερο βουλκανιζατέρ ή πρατήριο καυσίμου για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, οι οποίες βρίσκονται αποτυπωμένες στην κολόνα της πόρτας του οδηγού, στο πορτάκι του ρεζερβουάρ ή στο εγχειρίδιο χρήσης.